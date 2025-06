Amici, Nicolò rompe il silenzio su Amadeus dopo il botta e risposta

Nicolò Filippucci torna a parlare di Amadeus, dopo la mancata finale di Amici di Maria De Filippi. Non solo, il cantante si svela sulle amicizie nate nella Casetta e sui consigli ricevuti da Maria De Filippi. Parla di tutto questo tramite una lunga intervista per SuperGuidaTv, in vista dell’uscita del suo EP Un’ora di follia, primo progetto. Il cantante è sicuramente stato la rivelazione del Serale della 24esima edizione del talent show di Canale 5.

Durante le puntate del pomeridiano, Nicolò era stato messo spesso in discussione, soprattutto da Rudy Zerbi. Inoltre, faticava a scalare le classifiche dei giudici e quelle legate all’uscita dei vari brani degli allievi. Ma ecco che con il Serale tutto è cambiato e Filippucci è riuscito a dare il meglio di sé, mettendo un po’ da parte la sua timidezza sul palco. Per questo motivo, molti si aspettavano che avrebbe almeno vinto la categoria canto, nella quale ha poi trionfato TrigNo.

Addirittura Nicolò non è neppure arrivato alla finale di Amici 24 e questo ha generato non poche polemiche. In particolare, i suoi fan avevano pianificato una rivolta fuori dagli studi per la sua eliminazione durante la semifinale. Inoltre, tra gli accusati c’erano i giudici, soprattutto Amadeus. Lo stesso Filippucci, tramite un commento su Instagram, aveva allontanato l’ipotesi che fosse arrabbiato con il conduttore per non avergli permesso di approdare in finale.

Nonostante ciò, le polemiche non si sono placate. Oggi Nicolò torna a parlare del dispiacere provato per la sua eliminazione e di ciò che pensa davvero di Amadeus:

“Sicuramente ero dispiaciuto ma più che altro perché non si è diciamo chiuso poi il cerchio nel suo completo, dalla prima puntata mancava l’ultima puntata diciamo, quindi quella è stata la cosa che mi è dispiaciuta maggiormente. Poi diciamo che Amadeus l’ho ringraziato per tutto quello che comunque ha fatto e per tutti i consigli che mi ha dato e ci ha dato, perché comunque per me è una persona di riferimento nel mondo della musica”

Nicolò allontana così di nuovo le polemiche e si dichiara grato di aver avuto la possibilità di conoscere e incontrare un volto noto come Amadeus, il quale l’ha aiutato tanto a crescere durante il Serale.

Nicolò Filippucci dopo Amici 24: da Maria De Filippi alle nuove amicizie

Parlando di Maria De Filippi, Nicolò assicura di aver ricevuto da lei tanto aiuto. La conduttrice, che diventa una seconda mamma per gli allievi del suo talent show, gli ha permesso di rendersi conto di cose che da solo non notava. Filippucci ritiene di essere cresciuto soprattutto come persona grazie a Maria, della quale apprezza “la sua sincerità”. Nella Casetta ha avuto anche modo di stringere varie amicizie. Sente tutti coloro con i quali ha instaurato un bel rapporto nel programma.

In particolare, cita TrigNo, Chiara, Jacopo, Francesca, Daniele e Alessio. Ma Nicolò pensa già a una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo? Ebbene no. Il palco del Teatro Ariston rappresenta un obiettivo per molti artisti e, dunque, anche lui spera di poterci arrivare, anche se non sa quando. Non crede, infatti, che Sanremo sia un traguardo, bensì “un punto di passaggio importante”. Infine, conclude questa intervista rivelando che in Italia gli piacerebbe collaborare con i “grandi artisti” con cui è cresciuto, ovvero Tiziano Ferro, Giorgia, Mengoni, Elisa. Non solo, cita anche Olly.