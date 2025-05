Amici, ‘botta e risposta’ tra Amadeus e Nicolò: scoppia la polemica

Nicolò Filippucci scrive ad Amadeus, il conduttore ravennate risponde. Un ‘botta e risposta’ dai toni pacati e gentili che, però, non ha messo a tacere le polemiche per l’eliminazione del cantante ad Amici di Maria De Filippi. Rapido sunto della situazione: Filippucci era dato certo finalista da praticamente tutti coloro che hanno seguito il talent. Nella semifinale, a gran sorpresa, è stato costretto a far le valige, perdendo il ballottaggio che lo ha messo contro Antonia. Cristiano Malgioglio e Amadeus hanno votato per quest’ultima: apriti cielo! Tanti telespettatori hanno gridato allo scandalo, valutando la decisione dei giurati totalmente fuori da qualsiasi logica. Il baccano sui social non si è ancora placato, nemmeno dopo che nelle scorse ore ‘Ama’ e il giovane talento si sono scambiati messaggi gentili.

Amadeus, nelle scorse ore, ha pubblicato un post sui suoi profili social ufficiali in cui ha ringraziato Mediaset, Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano ad Amici, affermando di aver vissuto un’esperienza memorabile. Inoltre si è complimentato con tutti i ragazzi che hanno ‘battagliato’ nel talent show di Canale 5. Il messaggio dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo è stato captato da Nicolò che ha scritto direttamente ad Amadeus. Come nel suo stile, nessuna polemica e nessun dente avvelenato per l’eliminazione di cui è stato protagonista a un passo dalla finale. Anzi, solo parole di stima e affetto per il giudice: “Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio”.

Quanto scritto da Filippucci è stato prontamente notato da Amadeus che ha controreplicato, riservando al ragazzo parole al miele: “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio”. Tutto bene quel che finisce bene? Manco per idea, in quanto tanti utenti tutt’ora non hanno digerito l’eliminazione del cantante in semifinale.

C’è chi ha persino accusato Amadeus di essersi prestato a non meglio precisate “macchinazioni” della redazione di Amici e chi lo ha criticato sostenendo che non sia stato obbiettivo nel suo ruolo di giudice. E ancora, c’è chi ha scritto che sarebbe stato ‘Ama’ a dover ringraziare Nicolò per lo “spettacolo” offerto dalla sua “voce”. Insomma, per molti affezionati al programma, l’eliminazione di Filippucci grida ancora oggi vendetta.