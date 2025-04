Amici, Nicolò eliminato provvisorio: incredulità e scoppia la protesta

Uno dei favoritissimi per la vittoria finale di Amici 24, nel corso della sesta puntata della fase Serale, è finito tra gli eliminati provvisori. Trattasi di Nicolò Filippucci che nel giocarsi la sfida con il cantante TrigNo e il danzatore Francesco dopo la fine della prima manche, vinta dalla squadra ‘Zerbi-Celentano’, non è stato salvato dai giudici. Il pubblico non ha reagito bene, anzi sui social parecchi utenti hanno fatto piovere una pioggia di proteste sul programma e sulle scelte della giuria. Addirittura TrigNo è rimasto spiazzato e incredulo nel sapere di essersi salvato contro il compagno di scuola.

Trigno è stato il primo ad aver tirato un sospiro di sollievo, potendo immediatamente rientrare in gara (anche se è poi finito al ballottaggio finale al termine della terza manche). Appreso il verdetto, il giovane è rimasto a bocca aperta. Maria De Filippi ha subito notato il suo stupore. “Ti stai domandando se c’è un errore?”, ha chiesto a TrigNo la conduttrice pavese. Il cantante ha risposto affermativamente, spiegando che non si aspettava di essere salvato. Il giro delle ‘carte’ ha poi svelato che il danzatore Francesco ha avuto la meglio su Nicolò che è quindi finito nella lista degli eliminati provvisori.

Tanti telespettatori si sono riversati su Instagram e X gridando alla “follia” nel valutare la scelta di mandare Filippucci al ballottaggio finale. C’è poi chi ha suggerito di “spedire a casa l’intera giuria” formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. E ancora, tra gli utenti c’è chi, esagerando, ha sostenuto che il “programma dovrebbe chiudere”. Qualcun altro ha riferito di aver cambiato canale. Insomma, secondo una buna fetta di affezionati al talent show, Nicolò non si è meritato in alcun modo di finire a rischio eliminazione.

I fan del cantante possono comunque dormire sonni tranquilli. Secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione di giovedì scorso, Nicolò, al ballottaggio finale, è stato il primo a mettersi in salvo e quindi a poter continuare il suo viaggio ad Amici. A giocarsi la permanenza nella scuola di ballo e canto sono rimasti TrigNo e Alessia.