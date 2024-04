Amici, Nicholas lascia una lettera per Giovanni: pace fatta?

Nella puntata del serale di Amici di Maria de Filippi andata in onda lo scorso sabato 30 marzo, due degli allievi hanno dovuto abbandonare per sempre il programma. Ad essere eliminati sono stati due ballerini, Nicholas Borgogni di Emanuel Lo e Giovanni Tesse di Raimondo Todaro. I due si sono sfidati in un guanto di sfida nel corso della puntata e proprio in quell’occasione c’è stato qualche screzio che ha portato ad un litigio tra loro. Dopo aver lasciato il programma Nicholas ha tuttavia provato a riallacciare i rapporti con l’ex amico lasciandogli una lettera tramite un’altra concorrente, Gaia.

Prima di abbandonare la casetta, il ballerino ha consegnato a Gaia un messaggio da portare a Giovanni. Quando lo ha ricevuto, il ragazzo è rimasto decisamente spiazzato dalle parole che gli erano state rivolte e soprattutto da chi gliele aveva scritte. Il mittente era difatti proprio Nicholas, che aveva deciso di non parlargli più in seguito alla reazione che aveva avuto per il guanto di sfida. In quell’occasione Tesse si era particolarmente agitato, sostenendo che avrebbe fatto fare “una figura di me***” al ballerino. Questa sua affermazione aveva offeso Nicholas, portando ad una rottura nel loro rapporto.

Giovanni più volte aveva ribadito che avrebbe voluto chiarire con l’altro ballerino e la prima mossa è arrivata inaspettatamente proprio dal collega. Borgogni ha difatti chiesto a Tesse di rivedersi per un caffè fuori dalla scuola di Amici.

Questo quanto scritto nella lettera da parte di Nicholas che Gaia ha consegnato a Giovanni:

Giò, anche se ultimamente non potevo vederti sei stato un ottimo compagno e non dimenticherò quello che abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori con un caffè a Genova che chiaramente pagherai tu.

Le parole di Nicholas hanno reso profondamente felice il ragazzo, che sperava proprio in un chiarimento. Già in precedenza si era avuto il sospetto di un riavvicinamento tra i due. Il ballerino di latino americano aveva difatti pubblicato su Instagram un video in compagnia dell’amico, dove si vedevano ballare insieme in una stanza di hotel. Poco dopo la sua pubblicazione, però, Giovanni aveva cancellato il post destando numerosi dubbi a riguardo.