Amici news, Francesco Bertoli scrive a Michelangelo Vizzini dopo eliminazione: “Sono solo”

By

Ultime notizie Amici 2020, il grande legame fra Francesco e Michelangelo: ecco cos’è successo dopo l’eliminazione

L’eliminazione di Michelangelo Vizzini ha scatenato una grande polemica: i fan non sono proprio d’accordo con quello che è successo al cantante, soprattutto perché era tra gli allievi preferiti del talent show. Nonostante l’appoggio dei suoi sostenitori, Michelangelo ha dovuto accettare il suo destino e ha abbandonato la scuola tra le lacrime dei suoi compagni. Francesco Bertoli non si capacita di come sia stato possibile e, su Instagram, gli ha fatto una dedica che ha ricevuto una grande risonanza. Immancabile la risposta di Michelangelo, che pare abbia accettato senza troppi problemi l’esito sul suo percorso ad Amici 19.

Messaggio di Francesco Bertoli a Michelangelo Vizzini

Vi abbiamo parlato della scelta inaspettata di Valentin, adesso invece di quello che è successo a Michelangelo Vizzini dopo Amici. Francesco non è d’accordo su ciò che è avvenuto nella scuola e ha fatto sentire tutta la sua vicinanza al compagno di classe con questo messaggio pubblicato su Instagram: “Lo sapete, sono uno di poche parole. Dico qualcosa quando sento la necessità di farlo, mi tengo sempre tutto dentro. Ci tengo a dire a tutti che Michelangelo Vizzino è uno dei ragazzi più buoni che io abbia mai conosciuto e che ogni giorno che passerò senza di lui dentro Amici mi sentirò un po’ più solo ad affrontare questa avventura. Grazie di tutto, amico mio, ti voglio un mondo di bene, fai valere la tua musica perché sei fortissimo, e questo per tutti noi è solo l’inizio”.

Amici news, la risposta di Michelangelo Vizzini a Francesco Bertoli

La risposta di Michelangelo non è mancata, segno della grande amicizia che lo lega a Francesco: “Mi hai fatto commuovere, resta la persona pura che sei sempre, sei come un fratellino, goditi questa esperienza appieno perché vali immensamente”.