Amici, svelati i motivi dietro all’addio a Real Time: ultimissime sul daytime

Si è parlato a lungo dell’addio di Amici di Maria De Filippi a Real Time. Il daytime del talent show di Queen Mary infatti è andato in onda per diversi anni sul canale 31, anche con una buona fascia oraria a disposizione. I fan di Amici hanno, anzi avevano, a disposizione quasi un’ora per seguire le vicende della scuola di Canale 5. E così si potevano seguire le prove degli allievi, i litigi, le discussioni e i preparativi per la puntata del sabato. Ma anche gli amori che nascevano e le amicizie, le intese e le antipatie, così come le rivalità. E ancora le lacrime, le risate e gli attimi di sconforto oppure di felicità. Nulla di tutto questo andrà più in onda su Real Time e sul destino del daytime di Amici non si sa ancora molto.

Amici di Maria De Filippi, perché il daytime non va più in onda su Real Time: spuntano ulteriori dettagli

Dovrebbe tornare su Canale 5, ma chissà se con una fascia oraria più ampia o sempre ridotto a dieci minuti al giorno. D’altronde tra Il Segreto, Uomini e Donne e l’inizio della nuova edizione del Gf Vip non ci sarà molto spazio nel pomeriggio di Canale 5. Ma torniamo all’addio. Qualche settimana fa si è parlato di un contratto ormai prossimo alla scadenza, ma oggi sono spuntati ulteriori dettagli. Come ha spiegato Italia Oggi, e come ha riportato Tv Blog, interrompendo la produzione di Amici in prima serata si è reso impossibile consegnare a Discovery le puntate del daytime di Amici già previste dal contratto. Questo ha posto la Fascino, società di cui Maria De Filippi e Mediaset sono soci alla pari, in una situazione a rischio contenzioso.

Daytime Amici, i motivi dell’addio a Real Time

Il matrimonio tra Discovery e Fascino dunque è giunto al termine e questo ha fatto sì che finisse pure quello tra Amici e Real Time. A farne le spese sono i fan che non potranno più vedere un’ora di daytime al giorno, ma non è ancora detta l’ultima parola. Forse Mediaset troverà più spazio per il daytime, magari scegliendo di mandarlo in onda su Italia 1. Se non fosse proprio possibile, a malincuore i fan si dovranno accontentare dei dieci barra quindici minuti su Canale 5 dopo Uomini e Donne.