Ieri 12 marzo è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di “Amici“, in cui sono state consegnate tutte le maglie del serale agli allievi della Scuola. La registrazione trasmessa ieri, inoltre, era particolarmente significativa poiché segnava il ritorno di Maria De Filippi a lavoro dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo. A tal proposito, uno dei concorrenti del talent ha voluto fare un tenero omaggio alla conduttrice per mostrarle tutta la sua vicinanza. Stiamo parlando del cantante Cricca, allievo della squadra di Lorella Cuccarini. Il cantautore si è esibito con il suo inedito “Maledetta felicità” per cercare di conquistare un accesso al Serale, che inizierà sabato 18 marzo su Canale 5. La parte finale del testo della canzone contiene parole che riflettono in modo preciso la difficile situazione che la presentatrice sta attraversando, pertanto Cricca ha deciso di dedicarle proprio a lei:

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va.

Dopo aver cantato, Cricca si è girato verso Maria De Filippi e non è riuscito a nascondere la sua commozione. Dopodiché, con un imbarazzato sorriso in volto, l’ha salutata ed è tornato al suo banco. Alla conduttrice, però, non è passato inosservato il gesto del cantante, che ha voluto subito ringraziare per il tatto e l’attenzione ricevuta: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così”. Al che, Cricca ha risposto con un semplice grazie e la 61enne è andata avanti con la trasmissione.

Inizialmente, molti utenti sui social si erano chiesto a cosa si stesse riferendo Maria con quelle parole nei confronti di Cricca. Alcuni avevano ipotizzato che parlasse semplicemente del difficile periodo che sta attraversando il cantautore all’interno del programma. Tuttavia, una volta analizzato il testo del brano, la conclusione è parsa ovvia a tutti. L’inedito, infatti, racconta la nostalgia derivata da una forte storia d’amore: una relazione, che anche se terminata, continua a vivere nei ricordi. L’intento del cantante romagnolo è fare un tributo all’amore in ogni sua forma, aldilà di qualsiasi provocato da circostanze esterne. Insomma, una descrizione che rispecchia perfettamente il forte sentimento che legherà sempre Maurizio e Maria, aldilà di qualsiasi circostanza.