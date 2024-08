Amici, Mida e Gaia: ritorno di fiamma? Il dettaglio che non sfugge

Come ogni soap opera che si rispetti, anche la presunta love story tra Gaia e Mida sembra non avere fine. I due ex allievi di Amici continuano infatti a mandare segnali equivoci ai fans e che, ogni volta, riaccendono le loro speranze di rivederli insieme. Proprio poche ore fa, Mida si è reso protagonista di un gesto social nei confronti della sua ex fidanzata che ha fatto a dir poco strabuzzare gli occhi ai fans della coppia. Molti di loro sono quindi tornati a chiedersi se tra i due ci sia ancora del tenero oppure sia tutto dettato da stima e affetto reciproci.

Il gesto di Mida e le reazioni dei fans

I fans della coppia formata da Mida e Gaia non hanno mai accettato la loro rottura, arrivata quando entrambi erano ancora due allievi del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Come in molti ricorderanno, l’amore tra i due era sbocciato gradualmente ma la loro relazione era durata pochissimo e ben presto i due ex allievi di Amici avevano deciso di separare definitivamente le loro strade. Decisione favorita anche dall’uscita di lei dal programma.

Da allora i fans non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Cosa che è sembrata possibile in più occasioni. In effetti, lo stesso Mida nel corso dei mesi passati ha più volte lasciato aperta la porta a un possibile ritorno con l’ex ballerina di Amici: “Della storia con Gaia rimane tutto il bello […]. Fuori mai dire mai, sì. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare, nuove e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai”.

Insomma, una situazione poco chiara e che continua a tenere i fans sulle spine, nonostante siano ormai passati mesi dalla conclusione dell’ultima edizione di Amici.

Poche ore fa però, come anticipato, lo stesso Mida ha regalato ai fans un gesto del tutto inaspettato nei confronti della sua ex, ricondividendo un suo video sul profilo di TikTTok. Nel breve filmato si vede Gaia intenta a ballare mentre si trova su una scala. Una scena che a molti ha fatto pensare alla possibilità che a un certo punto del video potesse comparire proprio Mida alle spalle della ballerina.

Nulla di tutto ciò alla fine è successo, ma il solo fatto che il cantante abbia scelto di inserire Gaia nel suo profilo di TikTok ha mandato letteralmente in visibilio i fans della coppia che, ancora una volta, sono tornati a fantasticare su un loro possibile ritorno di fiamma. Chissà se questa sarà davvero la volta buona. Non resta che aspettare la prossima puntata della soap opera per scoprirlo.