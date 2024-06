Amici, Mida dimentica Gaia: quel gesto sospetto per l’ex fidanzata

Gaia e Mida di nuovo distanti. Nelle ultime ore, i fan della ballerina si sono infuriati con il cantante di “Rossofuoco” a seguito di un gesto ambiguo nei confronti dell’ex fidanzata, Lucrezia Fenino. Lucrezia e Mida sono stati insieme per diverso tempo prima di lasciarsi poco prima dell’ingresso del cantautore nella Scuola di Amici. Nonostante la rottura, Lucrezia ha continuano a sostenere l’ex ragazzo durante tutto il suo percorso ad Amici, pubblicando diversi TikTok delle sue canzoni. In realtà, la giovane ha deciso di commentare l’intera edizione del talent show sui suoi social, esprimendosi anche sulla relazione di Mida con Gaia, e non sempre in maniera positiva.

Difatti, Lucrezia ha ha spesso criticato la ballerina, esprimendo perplessità sulle sue insicurezze e insinuando che ricevesse favoritismi dalla trasmissione. Inoltre, stando a quanto riportato da alcuni utenti Twitter, la TikToker avrebbe fatto anche commenti estetici su Gaia abbastanza sgradevoli, definendola “mascellona” e la sua “brutta copia”. Alla luce di tutto ciò, un gesto recente di Mida ha fatto infuriare i sostenitori dell’ex allieva.

Di cosa si tratta? Nelle ultime ore Mida ha scatenato una forte polemica dopo aver messo mi piace ad un vecchio post dell’ex fidanzata, Lucrezia. Il cantante è stato immediatamente invaso da critiche da parte dei fan della coppia con Gaia, che non perdonano a Lucrezia le parole rivolte alla ballerina. Per questo, Mida ha deciso di togliere il like dopo pochi minuti. Tuttavia, lo screen del mi piace si è comunque diffuso su Twitter, dove si sono scagliati duramente contro di lui.

Mida e Gaia si sono lasciati di nuovo? Tutti i dettagli

Com’è noto, Gaia e Mida hanno avuto una relazione durante l’ultima edizione di Amici. Tuttavia, alcune settimane prima della fine del programma, il cantante aveva deciso di interrompere la storia per poter concentrarsi sulla sua musica. Da lì, i rapporti tra i due si erano parecchio raffreddati, rendendosi protagonisti anche di diverse liti. Alla quinta puntata del Serale, Gaia è stata eliminata a seguito di un infortunio, lasciando quindi in sospeso la situazione con Mida. Ovviamente, i fan hanno continuato a sperare in una loro riconciliazione, che pare essere effettivamente avvenuta dopo la finale.

Sebbene non abbiano mai confermato un ritorno di fiamma, dopo l’uscita di Mida da Amici (dove si è classificato al sesto posto), i due hanno passato molto tempo insieme. Gaia è stata avvistata a diversi instore del cantante, seguendolo nei suoi impegni lavorativi in giro per l’Italia. Non solo, pare che la ballerina abbia avuto modo anche di passare del tempo insieme ai genitori del giovane venezuelano, che ormai sono soliti commentarle i post su Instagram. Tuttavia, negli ultimi giorni, l’ex coppia non è stata più vista insieme, localizzandosi sempre in posti diversi.

Al che, i fan si sono allarmati, pensando ad un nuovo allontanamento. Inoltre, l’ultimo gesto di Mida per l’ex fidanzata Lucrezia ha suscitato ancora più sospetti. Ad ogni modo, non resta che aspettare la versione dei diretti interessati per sapere la verità dietro la situazione attuale tra i due ex allievi di Amici.