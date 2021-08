Amici, Michele Nocca si sposa: la proposta, chi è il fidanzato

Arriva una lieta notizia per i fan di Amici di Maria De Filippi. Michele Nocca si sposa. Il ballerino, ex allievo del talent di Canale 5, ha fatto l’annuncio attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Scendendo nel dettaglio, ha condiviso una foto che lo ritrae in compagnia del fidanzato, a cui ha appena fatto la proposta di matrimonio. E la sua dolce metà ha detto di sì.

Un momento speciale per Michele, che si dichiara “l’uomo più felice del mondo”. Ha preso parte alla quattordicesima edizione del programma, dove è riuscito a portare avanti un bel percorso. Infatti, in molti lo ricorderanno. Arrivato al Serale, durante il quale si trovava nella Squadra Blu, è stato eliminato nel corso della seconda puntata.

Non ha raggiunto la finale, vinta poi dai The Kolors. Nonostante ciò, il pubblico ha un bel ricordo di lui. Quando aveva preso parte al talent, era fidanzato con Federica da sei anni. La ragazza l’ha sostenuto e appoggiato nel suo percorso ad Amici. Dopo la fine della sua esperienza nel programma Mediaset, la loro storia d’amore è finita.

Oggi Michele Nocca è innamorato di John. Il suo futuro marito è un make-up artist e hairstylist, come è possibile vedere dal suo profilo Instagram. “…and HE SAID YES!”, questo ciò che ha scritto il ballerino per annunciare la lieta notizia. La proposta di matrimonio è avvenuta nei Giardini di Tivoli a Copenaghen, in Danimarca.

Sembra proprio che Michele abbia deciso di vivere questo bellissimo momento durante la vacanza di questi giorni, per rendere il tutto ancora più speciale. Lui stesso, in compagnia di John, ha fatto poi sapere che “ancora sembra tutto un sogno”. Ha raccontato che è stato per loro “un giorno fantastico”. Entrambi non vedono l’ora di condividere foto e video per far vedere ai fan cos’è appunto accaduto durante la proposta.

Michele e John sono apparsi davvero molto emozionati e ci hanno tenuto a ringraziare tutti. Sono tantissimi coloro che stanno dando tanto affetto alla coppia, a distanza. Tra i commenti sotto l’annuncio è possibile notare i messaggi di auguri di altri due ex allievi del programma, Susy Fuccillo e Sergio Sylvestre.

Qualche giorno fa, è arrivata un’altra lieta notizia dal mondo del talent di Maria De Filippi. Altri due ex concorrenti hanno annunciato di aver accolto il loro secondo figlio: Giacomo Paci e Ylenia Morganti.