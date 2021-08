Amici: coppia ‘storica’ nata nel talent show ha accolto il secondo figlio

Ylenia Morganti e Giacomo Paci, coppia sbocciata ad Amici di Maria De Filippi, anzi nei casting del talent show d Canale Cinque, sono diventati genitori bis. La cantante, nelle scorse ore, ha dato alla luce il secondo figlio, Pietro Enea (questo il nome scelto per il piccino). L’annuncio lo ha fatto lo stesso Paci, attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui ha ripreso la moglie poco dopo il parto e ha informato che il bimbo è nato sabato 7 agosto 2021, alle ore 5.22 (peso 3,1 kg).

“Welcome Pietro Enea, adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi. Mamma Ylenia, grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste”. Così Giacomo sui social. Sia la Morganti sia Paci hanno partecipato ad Amici anche se in edizioni differenti. La cantante è stata protagonista della stagione 2012-13 del programma, mentre Giacomo vi prese parte l’anno successivo, nel 2013-14.

Amici, Ylenia Morganti e Giacomo: dalla conoscenza ai casting fino all’altare, la storia dei due ex allievi

Ma come si sono conosciuti i due se sono sbarcati nella trasmissione di Maria De Filippi in periodi differenti? Come poc’anzi accennato, galeotti furono i casting. Proprio nel corso delle prove per accedere al talent è scoccata la scintilla. Scintilla che è poi diventata fuoco ardente che tuttora brucia amore e passione.

Ylenia e Giacomo sono convolati a nozze il 27 agosto 2017, pronunciando il fatidico sì. Circa due anni dopo, nel 2019, è arrivato il loro primo frutto d’amore, una figlia, la cui gravidanza è stata annunciata, sempre tramite social, nel settembre del 2018. Adesso il secondo figlio, Pietro Enea.

Amici di Maria De Filippi, cosa fanno oggi Ylenia Morganti e Giacomo Paci

Oggi sia Ylenia sia Giacomo, seppur continuano a coltivare la passione per la musica, vivono di altri progetti. La Morganti ha sempre avuto parole al miele per il compagno, sottolineando in diverse occasioni che lo ritiene una persona speciale che le è sempre stato accanto, anche e soprattutto nei momenti più difficili.

Paci oggi lavora per una azienda di gioielli e in passato ha creato una linea di bracciali per autofinanziare i suoi concerti. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, come la moglie, è originario di Prato.