Amici, Mennoia difende Giulia Stabile e risponde alle accuse di favoritismo

L’autrice di Uomini e Donne condivide un lungo messaggio per prendere le difese della giovane ballerina e per dare una risposta a chi la accusa di essere di parte

Raffaella Mennoia ci tiene a prendere le difese di Giulia Stabile, ballerina di Amici 2021. In queste ultime ore, l’autrice di Uomini e Donne ha condiviso un video di una delle esibizioni della ragazza, avvenute nel corso della puntata andata in onda ieri e registrata qualche giorno fa. Proprio attraverso questo filmato, la Mennoia si è resa conto che alcuni telespettatori non hanno condiviso un commento positivo nei confronti di Giulia, anzi. Raffaella, attraverso le Stories di Instagram, si dichiara molto dispiaciuta per ciò che ha letto in queste ultime ore.

In particolare, spiega di voler prendere le difese di Giulia perché “dovrebbe essere presa d’esempio e dovrebbe essere d’aiuto a molte ragazze che sono bullizzate”. All’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi, la Stabile ha avuto modo di fare un lavoro su stessa, proprio per superare le sue paure. Ed è anche per questa parte del suo percorso che è riuscita a entrare nel cuore di migliaia di telespettatori che seguono con passione il talent show. “Mi dispiace molto leggere queste cose”, dichiara la Mennoia. Non va oltre con questo discorso, in quanto non intende “cadere nella trappola degli insulti sui social”.

Su questo punto, fa sapere che preso parlerà di una questione che lei stessa ha dovuto affrontare, qualche anno fa. Ha avuto delle “ripercussioni molto importanti”, ma prima di trattare l’argomento vorrebbe aspettare il processo. Inoltre, la Mennoia si ritrova costretta ad affrontare un’altra questione. L’autrice è stata accusata di favoritismo nei confronti di Giulia Stabile. A detta di alcuni utenti sui social, l’autrice pubblicherebbe maggiormente i video delle esibizioni della ballerina.

Sotto uno dei suoi ultimi post, una fan ha preso immediatamente le sue difese, facendo notare che non ha mai dimostrato di essere di parte. In effetti, la Mennoia condivide video anche degli altri concorrenti. Nonostante ciò, l’utente fa presente che sarebbe comunque normale se l’autrice avesse una preferenza. L’autrice risponde con un “grazie” al messaggio di questa utente e riprende il discorso nelle Stories.

La Mennoia afferma di non poter pubblicare proprio tutte le esibizioni sul suo profilo “perché vorrei ricordarvi che durante la registrazione di Amici lavoro”. Poi continua: “Questo lo specifico perché gni tanto qualcuno si dimentica che il mio lavoro è un altro”. In questo modo, Raffaella tenta di bloccare le accuse di favoritismo e, ovviamente, molti telespettatori sono dalla sua parte.