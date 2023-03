È partito su Canale 5 La Tv dei 100 e uno, il nuovo programma di Piero Chiambretti che coinvolge oltre cento bambini sulla falsariga di Chi ha incastrato Peter Pan?, uno degli show storici di Paolo Bonolis. Proprio in omaggio alla vecchia trasmissione che ha segnato la carriera del marito di Sonia Bruganelli Pierino ha deciso di avere come ospite della prima puntata il collega di rete. Nel corso della serata, però, è stata Megan Ria di Amici di Maria De Filippi a rubare la scena…

Tutto è partito quando Piero Chiambretti ha mostrato a Paolo Bonolis, durante l’esordio de La Tv dei 100 e uno, la sua vecchia ospitata a Chi ha incastrato Peter Pan? risalente al 2009. In quell’occasione una bambina di nome Megan ha chiesto a Chiambretti di ballare insieme la pizzica. Sì, proprio la Ria oggi protagonista del talent show di Mediaset.

Un’apparizione – video in basso – che ha subito monopolizzato l’attenzione sui social network. Tanti i tweet e i commenti sulla ragazza che, prima di approdare nella Scuola più famosa d’Italia, è apparsa nella trasmissione di Paolo Bonolis quando aveva soli quattro anni. Per molti la ballerina non è cambiata di una virgola, mentre per altri ha dimostrato di avere talento fin da subito.

NON MEGAN DI AMICI 14 ANNI FA A “CHI HA INCASTRATO PETER PAN?” AIUTOOO #latvdei100euno pic.twitter.com/q05dASB7gN — ???????????????????????? ???????? (@gossiptv__) March 15, 2023

Chi è Megan Ria di Amici 2023

Classe 2005, Megan Ria di Amici è nata a Imola da genitori cubani. Ha iniziato a studiare danza da bambina. In quello stesso periodo sono arrivate le prime apparizioni televisive, come appunto quella a Chi ha incastrato Peter Pan? di Paolo Bonolis.

Di recente ha invece fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live, la kermesse musicale estiva condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ed è apparsa nel videoclip di Tribale, la hit radiofonica di Elodie. Megan è entrata ad Amici perché scelta dal professore Raimondo Todaro.

Nel talent show la Ria non ha solo trovato il successo ma anche l’amore intrecciando una relazione con il ballerino Gianmarco Petrelli. Parallelamente alla danza Megan ha portato avanti un’altra passione, quella per la moda posando come modella per eventi e servizi fotografici.

Nel 2021 ha partecipato al concorso di bellezza Una ragazza per il cinema, dove non ha trionfato ma ha ottenuto ben cinque fasce.