Amici, Mattia e Benedetta insieme? Lei lascia lo storico fidanzato

Mattia e Benedetta, pur essendo molto affiatati, non sono una coppia nella vita. Intanto, però, Benedetta torna single e fa sperare i fan.

Sembrerebbe che i fan della coppia Mattia Zenzola – Benedetta Vari possano tornare a sperare. Se in un primo momento, quando furono ospiti a Viva Rai 2, entrambi avevano negato un legame sentimentale, adesso qualcosa sembrerebbe muoversi verso questa direzione, tornando a far sperare tutti coloro che vorrebbero vedere i due ballerini di Amici insieme, non solo professionalmente.

Mattia e Benedetta: una coppia, per ora, solo nel ballo

Mattia Zenzola è stato il vero protagonista della ventiduesima edizione di Amici, da cui è uscito vincitore. Ad accompagnarlo in questo percorso, però, c’è sempre stata Benedetta Vari, prima come concorrente nel talent show di Mediaset, poi come ballerina di latino. La grande sinergia tra i due, evidente agli occhi di chiunque li vedesse ballare, aveva spinto molti fan ad ipotizzare che tra Mattia e Benedetta ci fosse qualcosa di più di un semplice legame professionale.

L’ipotesi di una relazione tra i due, d’altronde, era stata avanzata, erroneamente, anche dallo stesso Fiorello, quando la coppia era stata ospite ad una puntata di Viva Rai 2. Sia Benedetta che Mattia, tuttavia, avevano prontamente smentito quella che poi si era rivelata essere una gaffe compiuta dallo showman siciliano. Nonostante questo, i fan non hanno perso le speranze e, nelle ultime ore, si sono accorti di un fatto particolare.

Benedetta rompe con il fidanzato, i fan sperano

Alcune voci riporterebbero una rottura tra Benedetta Vari e il fidanzato Simone Maselli. Sebbene non siano ancora chiare le motivazioni, in molti pensano che la causa possa essere attribuibile a Mattia. Ora che Benedetta è tornata single, inoltre, i fan possono tornare a sperare su un possibile fidanzamento tra la ballerina e il neo vincitore di Amici. I due, d’altronde, hanno continuato a frequentarsi anche fuori dal programma, essendo Benedetta la ballerina che accompagna Mattia in ogni sua esibizione.

Trattasi, ovviamente, di semplici voci e nulla a riguardo è stato confermato. Non resta che attendere maggiori chiarimenti sulla vicenda. Nel frattempo, però, i fan possono aggrapparsi ad una, seppur debole, speranza che tra i due ballerini di Amici possa effettivamente nascere l’amore.