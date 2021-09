Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso con Rosa: cos’è successo

La ballerina di latino americano, ex allieva del talent show di Maria De Filippi, è attualmente in compagnia di Rosa Di Grazia e, nelle scorse ore, ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan

I fan, nella giornata di ieri, si sono preoccupati parecchio per Martina Miliddi. L’ex allieva di Amici 20 si trova attualmente in compagnia di Rosa Di Grazia. Le due si sono conosciute proprio nel talent show di Maria De Filippi e la loro amicizia prosegue a gonfie vele. Purtroppo nelle scorse ore, la ballerina di latino americano si è assentata dai social a causa di un problema di salute, che l’ha portata a recarsi al pronto soccorso di un ospedale. Ma cosa sta accadendo? A spiegarlo ci pensa lei stessa.

Come dichiara Martina, “nulla di preoccupante”. Ieri a tenere aggiornati i fan ci ha pensato Rosa, la quale ha accompagnato la Miliddi dal medico. Il motivo riguarda “una forte infiammazione alla gola”. Martina ci ha tenuto a effettuare dei controlli, in quanto è stata “un po’ male”. Per risolvere il suo problema, dovrà aumentare le dosi di cortisone e assumere l’antibiotico. Ora alla ballerina non resta altro che seguire le istruzioni dei dottori, con lo scopo di capire se con questa cura riuscirà a risolvere oppure no questo problema.

A questo punto, la Miliddi rassicura tutti i suoi fan, a cui chiede di stare tranquilli, perché “è tutto apposto”. Non solo, ringrazia il pubblico che la segue per i messaggi ricevuti nelle ultime ore.

“Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti, per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo”

Sicuramente oggi Martina e Rosa daranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione. E mentre la Di Grazia pare essersi riavvicinata a Deddy, la Miliddi sta attualmente con Raffaele Renda.

Dopo la fine della sua relazione con Aka7even, la ballerina ha ritrovato il sorriso a fianco al cantante calabrese. Ma una dedica fatta a quest’ultimo sui social ha generato nuovi conflitti.

Le parole utilizzate da Martina hanno portato il cantante di Loca a prendere una posizione: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”.

Questa è la reazione di Aka7even alla dichiarazione d’amore fatta dalla Miliddi a Renda. Ovviamente, tutto questo non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan, che hanno prontamente commentato sui social.

Sono tanti coloro che continuano a sostenere Luca, il quale proprio ieri è stato ha incantato Venezia78 con i suoi brani Black e Mi Manchi, scelti come colonna sonora del film La Regina Di Cuori.