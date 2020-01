News Amici, Martina eliminata? “Non voglio andare via”

Amici, è arrivato il momento del confronto tra Martina e Rudy Zerbi: la cantante non vuole lasciare la scuola

Momenti importanti nella scuola di Amici oggi. La cantante Martina Beltrami ha avuto un confronto con Rudy Zerbi. Il professore infatti non era stato molto tenero nei suoi confronti non ritenendola adatta ad affrontare la fase finale del programma. Ma la ragazza è determinata a cambiare il suo destino all’interno del programma e a non essere ricordata, o meglio dimenticata, come una delle tante meteore capitate per caso nella scuola. Zerbi le ha lanciato l’ultimo l’appello: è questo il momento di dimostrare veramente chi è. Al di là della musica, ma raccontandosi a parole. E la giovane Martina ha raccolto le emozioni a due mani e si è aperta con il critico musicale.

Amici, l’ultimo appello di Zerbi per Martina

Durante il confronto Zerbi ha incalzato la Beltrami con una provocazione: “Questo è l’ultimo appello che hai!Capisci che opportunità stai buttando alle ortiche? Sono finita nel programma più bello che c’è, vado via eh boh?” In maniera molto seria Martina gli ha risposto:”Io non voglio passare inosservata e non voglio che questo succeda e non succederà. Sono triste ma sono anche felice sono affamata come gli altri perché io voglio fare questo nella mia vita e spero di fare questo. Io sono tantissime cose e ne viene fuori solo una e questo mi fa arrabbiare paurosamente”. Insomma, una Martina arrabbiata ma combattiva. Ce la farà a far ricredere Zerbi?

Amici 19, la grande corsa verso il serale e le soprese inaspettate

La corsa al serale sta riservando sorprese inaspettate. Dopo l’eliminazione di Skioffi e l’ingresso clamoroso dei ballerini, anche Jacopo Ottonello è in crisi. I professori lamentano un calo da parte di quegli allievi che avevano iniziato bene l’avventura. Parliamo sì di Martina ma anche, appunto, di Jacopo. Basterà l’intervento di Enrico Nigiotti che ha regalato una canzone al cantante per sbloccare la situazione? E per la Beltrami, sarà sufficiente l’ultima chiamata alle armi da parte di Rudy Zerbi? Per scoprire gli altri allievi ammessi al serale, non perdete tutti gli speciali di Amici.