Amici, Marisol e Samu stanno insieme: la notizia lascia di stucco

Inaspettatamente è nata una coppia tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Marisol Castellanos e Samu Segreto. Una notizia che è inaspettata per molti fan del talent show di Maria De Filippi. Infatti, non c’è stato finora nessun tipo di segnale che facesse pensare a una love story tra questi due talentuosi ballerini. C’è da dire che vari telespettatori hanno sempre sperato di rivedere insieme Marisol e Petit.

La ballerina e il cantante della 23esima edizione del programma di Canale 5 hanno iniziato una relazione nella Casetta. I fan hanno seguito con passione questa storia d’amore. Con il tempo, però, è tutto naufragato e alla fine è stato chiaro a tutti che fosse finita. Precisamente, la relazione è giunta al termine questa estate. La vita, ovviamente, va avanti e Marisol ha deciso di voltare pagina proprio con Samu.

In queste ore, la stessa ballerina di Amici ha condiviso un post su Instagram, con il quale ha fatto un recap dell’inizio del nuovo anno. In queste foto, ecco che c’è una che la ritrae appunto insieme a Segreto. I due sono insieme di fronte allo specchio. Lui è di spalle e il suo volto è rivolto verso di lei, alla quale dà un bacio sulla guancia. Sebbene non si veda benissimo in volto Samu, è impossibile non riconoscerlo. Infatti, ha subito fatto il giro dei social network la notizia che li vede come una nuova e inaspettata coppia.

Nessuno lo avrebbe detto che sarebbe nata questa relazione. Marisol e Samu non hanno partecipato alla stessa edizione di Amici. Segreto ha partecipato alla stagione precedente a quella dove la ballerina ha trionfato nella categoria ballo. Sebbene lui sia arrivato al Serale e fosse uno degli allievi più apprezzati e amati, non è giunto alla finale. Samuele è uscito poco prima dal talent show di Maria De Filippi, realizzando un grandissimo sogno in realtà.

Da protagonista è arrivato sul grande schermo con Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello, riscuotendo un enorme successo. La storia, che è basata su fatti realmente accaduti, ha emozionato e commosso tutti. Nel frattempo, Samu ha continuato a vivere della sua più grande passione, la danza. Probabilmente è stato questo a unire inizialmente i due ballerini. Intanto, Segreto conferma i suoi sentimenti commentando: “I’m in love”.