Amici, Maria “vuol far fuori la Celentano”: la voce sulla sostituta

Alessandra Celentano via da Amici di Maria De Filippi? A lanciare l’indiscrezione bomba è il magazine Nuovo che, nell’ultimo numero in edicola, sostiene che Queen Mary potrebbe decidere di privarsi della storica prof del talent show a fine stagione, in quanto stufa di alcuni suoi atteggiamenti. Il retroscena è da prendere con le pinze per svariate ragioni che spiegheremo a breve. Nuovo, tuttavia, assicura che la conduttrice pavese starebbe pensando di interrompere la collaborazione professionale ormai lunga un ventennio con la coach. Non solo: il magazine racconta addirittura che sarebbe già stata individuata la sostituta.

Secondo l’indiscrezione Maria non accetterebbe più alcuni modi tenuti dalla Celentano nei confronti degli allievi della scuola più popolare d’Italia. Da qui l’idea di lasciarla a casa. Chi potrebbe subentrare? Sempre Nuovo snocciola un nome già noto al pubblico di Amici, quello di Elena D’Amario, danzatrice professionista che, in diversi frangenti, ha avuto a che dire proprio con Alessandra. L’ultimo scontro ruvidissimo tra le due donne si è consumato poco più di una settimana fa, con la ‘Cele’ che ha criticato aspramente il lavoro di un allievo ed Elena che lo ha difeso a spada tratta.

Alessandra Celentano sarà davvero allontanata da Amici?

Cosa c’è di vero in tale voce? Difficile dirlo. Il retroscena è di quelli ‘strong’, seppur, a onor del vero, pare piuttosto fantasioso per un paio di motivi. Il primo: Maria e la Celentano sono unite da un legame professionale molto forte. Inoltre il loro rapporto è di stima e affetto anche al di fuori del contesto televisivo. Secondo: la prof ogni tanto è vero che esagera, ma quella è la sua cifra stilistica e nel programma funziona che è una meraviglia. È così da vent’anni e alla De Filippi è sempre andata bene. Certo in due decenni non è mancata qualche ramanzina all’insegnante, ma mai nulla di grave o che abbia compromesso il rapporto.

Insomma, non c’è praticamente nulla che lasci presagire che la Celentano possa essere allontanata dal talent show. Tuttavia le vie della tv sono infinite e vale sempre il detto ‘mai dire mai’.