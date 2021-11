Amici, Maria tasta la gelosia di Todaro e Tocca: Francesca ne esce bene

Nessuna nuvola sulla relazione di Francesca Tocca e Raimondo Todaro, che di recente hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, dopo mesi di lontananza. Nel corso della puntata di Amici in onda domenica 21 novembre, Maria De Filippi ha provato a mettere un po’ di pepe sulla coppia, tastando la gelosia del rapporto. Tutto è cominciato quando la danzatrice è stata chiamata a divertirsi con il gioco dei palloncini. Pum, e fuori il bigliettino: “Francesca Tocca = Mamma mia!”. Chi l’ha scritto? Subito in studio è partita la caccia allo ‘spasimante’.

Gli occhi di Maria De Filippi si sono diretti sugli allievi di ballo Mattia e Christian. “Li ammazzerei tutti e due assieme”, ha chiosato simpaticamente Todaro, mentre i due ragazzi hanno negato di essere stati loro ad avere messo nero su bianco la frase. Il mistero non si è risolto perché nessuno si è fatto avanti. Altro palloncino, altro bigliettino. Stavolta, però, il messaggio non è stato indirizzato a Francesca, bensì al suo compagno: “Caro Raimondo, dopo averti visto ballare con la maestra Celentano, ci facciamo una bella rumba?”. In questo frangente si è capito rapidamente che lo scritto è stato stilato da Lorella Cuccarini.

A questo punto Todaro ha voluto che la compagna assistesse da vicino alla rumba. “Vorrei che Francesca ci guardasse da vicino. La facciamo ingelosire, si spera”. Così Raimondo rivolgendosi a Maria, la quale ha preso la palla al balzo: “Non mi sembra gelosa, non è sicula”. La moglie di Maurizio Costanzo ha poi voluto saperne qualcosa di più dalla diretta interessata, facendole una domanda diretta: “Sei gelosa?”. “Solitamente no. Poi Lorella la apprezzo e la ammiro tantissimo”, la replica dolce della ballerina che ha strappato un applauso. “C’è solo una simpatia professionale, stai tranquilla”, l’ha rassicurata la Cuccarini.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca voglio allargare la famiglia, ma non subito

In una recente intervista Todaro, che con Francesca ha già avuto una figlia, Jasmine, ha spiegato che nelle intenzioni sue e della compagna c’è l’idea di allargare la famiglia. Ma non subito: il danzatore ha rivelato che i mesi della pandemia non sono stati semplici, anche dal punto di vista economico. Per questo prima vuole avere più certezze. Resta il fatto, ha sottolineato Todaro, che la volontà di dare un fratellino o una sorellina a Jasmine resta forte sia in lui che nella Tocca.

L’ex di Ballando con le Stelle ha inoltre sostenuto che, nonostante l’addio temporaneo, l’amore per Francesca è sempre stato intenso.