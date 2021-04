Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno scritto dei bellissimi messaggi per Tommaso e Rosa eliminati da Amici 2021. Ma qualcosa non torna. Il pubblico del Web è sempre attentissimo, quindi in tanti stanno notando che il messaggio per Rosa Di Grazia è arrivato a distanza di qualche ora da quelli per Tommaso. Non solo: Giulia ha scritto di suo pugno, e col cuore, un messaggio sentitissimo per il ballerino di Alessandra Celentano. Non ha fatto lo stesso con Rosa, per la quale si è limitata a condividere ciò che ha scritto il suo fidanzato Marcello. Sì, il Web spesso va a cercare il pelo nell’uovo e basta poco per innescare la polemica, ma stavolta è successo perché c’è un precedente.

Solo una settimana fa infatti eravamo qui a discutere di un tweet contro Rosa condiviso dalla Pauselli. Lei aveva chiarito che si è trattato di un errore, che ha condiviso i tweet col suo nome e che nella confusione le è scappato il ritweet anche su quello contro Rosa e Martina. Tuttavia è innegabile che Tommaso sia riuscito a rapire i cuori di tutti nella scuola di Amici, ma è un merito suo e non è un demerito di Rosa in questo caso. Il ballerino della Celentano ha conquistato il cuore di allievi, professionisti e non solo anche per la persona che è, non solo per l’artista. Questo per lui, ha detto, è motivo di grande felicità.

Ma ovviamente, per dovere di cronaca, siamo qui a riportare che stanotte sia Giulia sia Marcello hanno scritto un bel messaggio per l’eliminazione di Tommaso. Lo hanno fatto durante la puntata, insomma. Lo hanno elogiato in tutti i modi possibili, come ha fatto anche Maria De Filippi. Quello per Rosa è arrivato invece stamattina. Nulla vieta che Marcello abbia lasciato il telefono sul comodino perché era ormai tardi quando è uscita Rosa dalla scuola. Oppure si è addormentato nel frattempo: anche questo può essere successo, perché no?

Tuttavia le malelingue sono pronte a dire che Marcello e Giulia si fossero dimenticati di Rosa. In sostanza che il messaggio per lei sia arrivato “in riparazione” alla gaffe della settimana scorsa su Twitter o per evitare che scoppiasse una nuova polemica. Purtroppo, però, è successo, anche se sono poche le persone ad aver sottolineato questo aspetto. I fan di Tommaso si sono concentrati sulle bellissime parole dedicate al ballerino, che ha fatto centro in ogni modo possibile durante Amici 2021. Gli mancava solo la vittoria, ma quella potrà averla nella vita fuori dal talent. Anche Rosa ha ringraziato Marcello, condividendo il suo messaggio tra le stories.