Amici, Maddalena Svevi su Lo e Todaro: “Perché scelsi Emanuel”

La rubrica Dimmi di Te, format di Lorella Cuccarini per il suo canale Youtube, ha recentemente avuto un ospite speciale: Maddalena Svevi, ballerina protagonista della ventiduesima edizione di Amici. Intervistata dall’insegnante del talent Mediaset, Maddalena è tornata sulla sua esperienza nel programma e non solo. Ecco cosa ha raccontato.

La partecipazione ad Amici e il rapporto con Emanuel Lo

Prendere parte al talent di Maria De Filippi era il sogno di Maddalena sin da bambina. Compiuta la maggiore età, iniziò da subito a prendere parte ai casting: “Io ero piena di paura, sono sempre piena di paure… Alla fine mi sono convinta. Primo casting, nessuna aspettativa. Secondo casting, niente. Tornavo a casa ed ero felice” ha confessato la ballerina. Arrivarono le prime chiamate, poi, finalmente, l’ingresso ad Amici.

Maddalena ha avuto modo di esprimersi anche sul rapporto con l’ex maestro Emanuel Lo, dopo esser stata seguita, per un periodo, da Raimondo Todaro: “Sono entrata che ero stata scelta sia da Emanuel che da Raimondo. Io Raimondo già lo avevo conosciuto in passato, quindi avevo la via più semplice. Con Emanuel mi sono legata subito, mi ha dato proprio un’energia positiva e ho detto ‘sai che c’è? Io mi butto’“. “C’è sempre stato ed è stato unico” ha concluso.

Le difficoltà nel talent: non solo critiche

La partecipazione al talent, tuttavia, non è stata solo rose e fiori. Spesso Maddalena si è dovuta scontrare con le critiche. Mentre quelle costruttive l’hanno spinta a migliorare, quelle pesanti le hanno suscitato un certo fastidio. Nonostante questo, la ballerina non cambierebbe una virgola di quanto ha passato: “Non tornerei indietro perché alla fine sono arrivata in semifinale“. “Arrivare fino a lì è stata una grandissima soddisfazione” ha confessato in merito al traguardo raggiunto nel programma.

Tra le altre difficoltà nel partecipare ad Amici, la mancanza di distrazioni dopo una giornata passata in sala. Niente cellulare, ad esempio, e niente chiamate con i familiari. Arrivavano paranoie ed insicurezze: “Questi momenti poi si legavano alla paura di uscire, tornare alla vita e rimetterti in gioco“. Amici ha regalato a Maddalena anche tanti bei momenti, come ballare con i professionisti sul palco del Serale: “Sentire le energie delle altre persone è unico” ha spiegato.

Maddalena su Maria De Filippi: “È stata la nostra mamma”

Maddalena non ha potuto fare a meno di parlare della padrona di casa: Maria De Filippi. “Maria è stata la nostra mamma. Lei in ogni momento brutto sapeva esattamente le parole che ci doveva dire, che non sono per tutti uguali. Ci scavava dentro e capiva cosa ci faceva bene, c’erano anche le strigliate. Anche quelle sono servite, tanto quanto le carezze” ha detto la ballerina. Per Maddalena due parole anche sulla sua vera madre, definita una migliore amica: “Ci supportiamo tanto. Io le dico tutto, non ci sono segreti“.

L’esperienza televisiva è stata per Maddalena la chiave per cambiare in meglio: “Mi sento maturata sotto tanti punti di vista perché qua hai le persone che quando sbagli te lo dicono, ti fanno capire“. Un’evoluzione c’è stata, ovviamente, anche per quanto riguarda la danza: “Ho imparato tanto sul mio corpo, sul ballare, ma anche ad amare di più la danza” ha confessato.

Maddalena Svevi parla del futuro

Per il futuro, Maddalena ha spiegato di voler ambire alla televisione e al teatro, anche se per il momento non ci sono progetti lavorativi in programma. La ballerina ha comunque voluto esprimere la sua riconoscenza verso tutti coloro che, ad oggi, la sostengono e la fermano per strada. Mai dire mai, nessuno sa cosa riserverà il futuro alla giovane ballerina, recentemente al centro di voci su un presunto litigio con Angelina Mango.