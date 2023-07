Amici, Angelina Mango e Maddalena Svevi: amicizia finita, il gossip

Nelle ultime ore l’ex allieva di Amici 22 Angelina Mango ha smesso di seguire una delle sue compagne di viaggio. Si tratta di Maddalena Svevi, la ballerina con la quale la figlia di Mango e Laura Valente aveva costruito un bel rapporto durante la permanenza nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ebbene si, dopo Wax anche Angelina ha fatto la sua scelta ma quali saranno i motivi dietro una decisione così drastica?

Angelina Mango non segue più Maddalena Svevi su Instagram

Il fatto è suonato molto strano alle orecchie dei fans di Amici in quanto fino a pochissimo tempo fa le due sembravano andare perfettamente d’accordo. Eppure qualcosa deve essere successo perché se si prova a cercare il nome di Maddalena Svevi tra i seguiti di Angelina Mango sulla sua pagina Instagram il risultato è il nulla totale.

Sembra che la decisione però sia stata unilaterale dal momento che, dal canto suo, la Svevi non ha smesso di seguire la cantante e per questo motivo, anche se al momento non si conoscono i dettagli di ciò che è successo tra le due, possiamo ipotizzare che sia stata proprio la cantante a infuriarsi per prima con la ballerina e non viceversa.

Com’è ovvio pensare, tra i fans del programma hanno già iniziato a circolare le prime teorie. Secondo alcuni alla base del comportamento di Angelina Mango potrebbe esserci del risentimento riguardo l’atteggiamento che, a sua volta, la ballerina ha tenuto nei confronti di Wax e Mattia Zenzola. Altri ancora hanno ipotizzato che il motivo scatenante si debba ricercare proprio nella grande amicizia che lega la cantante e figlia di Mango a Wax.

Una cosa è certa: se Angelina è arrivata al punto di unfolloware l'(ex?)amica deve essere necessariamente successo qualcosa di grave. Per il momento, le dirette interessate non hanno commentato la faccenda e chissà se decideranno di farlo nelle prossime ore o preferiranno mantenere il silenzio sull’accaduto.

“Ci pensiamo domani” di Angelina è disco di platino

Nel frattempo Angelina Mango è impegnata a festeggiare un importante traguardo: sulla piattaforma Spotify la cantante ha ottenuto ben 17 milioni di visualizzazioni con il brano “Ci pensiamo domani” e ha anche vinto il disco di platino.

La cantante ha celebrato la vittoria pubblicando uno scatto su Instagram che la ritrae quando era una bambina: “Oh questa qua ha fatto il Disco di Platino”. Tra i tanti commenti dei suoi seguaci fanno capolino anche quelli di personaggi famosi e professori di Amici come quello di Lorella Cuccarini: “Dajeee”.