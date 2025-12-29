Amici, “Luk3 e Alessia si sono lasciati”: la pesante accusa colpisce solo lui

Luk3 e Alessia Pecchia si sono lasciati? In queste ore, l’indiscrezione sulla coppia di Amici 24 sta facendo il giro dei social network. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti nel talent show di Maria De Filippi, durante la passata edizione. Lei è stata spessa definita, nei mesi, una papabile vincitrice. Alla fine, a trionfare è stato il suo amico Daniele Doria. Invece, Luca è uscito dal programma, nel corso del Serale, varie puntate prima della finale.

Nonostante ciò, i due sono rimasti comunque uniti a distanza e una volta che lei è uscita dalla Casetta la relazione è andata avanti. La love story prosegue lontano dagli occhi indiscreti e dalle luci delle telecamere. Di recente, il pubblico ha rivisto Luk3 in compagnia di Alessia nello studio di Canale 5 durante una delle ultime registrazioni di quest’anno del talent show. Ciò è accaduto durante l’esibizione del giovane cantante, tornato come ospite nel programma e affiancato nella coreografia dai suoi ex compagni d’avventura, ora ballerini professionisti.

Tra questi c’è, appunto, anche la Pecchia, che è stata accolta da Maria De Filippi nel gruppo. La conduttrice aveva anticipato, durante il Serale della passata edizione, di voler proporre ad Alessia di diventare una ballerina professionista ad Amici. E ha mantenuto la parola. Entrambi gli ex allievi, però, preferiscono tenere lontana dalle luci dei riflettori la loro vita privata, compresi i momenti di vita quotidiana insieme.

Pertanto, i fan si devono accontentare di qualche piccolo dettaglio che spunta fuori sui social network. Ed ecco che quando spuntano voci legati a una presunta crisi, il pubblico che li segue non sa cosa pensare. In queste ore, su Instagram, Amedeo Venza ha condiviso su Instagram un aggiornamento: “Luk e Alessia si sono lasciati”. Un fan gli chiede, però, di spiegarsi meglio. Così l’esperto di gossip commenta:

“Vogliamo vedere (insieme a un gruppo di fan che mi ha scritto) se smentiscono! Perché io so come stanno le cose! Ma non è che si può vivere di hype”

Sembra che qualcuno creda che il silenzio mantenuto da entrambi sulle voci di crisi e rottura sia un modo per fare hype. Molti fan stanno prendendo le loro difese di fronte a questa pesante accusa, ritenendo che entrambi non abbiano bisogno di ottenere hype. In particolare, lei che lavora come ballerina professionista ad Amici non dovrebbe aver necessità di farsi notare con i gossip sulla loro relazione. Al contrario, lui potrebbe effettivamente beneficiarne, in vista di nuovi brani in uscita.

Di recente, lo stesso Luk3 ha precisato che non parlerà mai apertamente della sua vita privata, se non tramite la musica. Dunque, se avrà qualcosa da dire sulla sua relazione con Alessia, lo farà solo tramite le sue canzoni. Per questo motivo, entrambi preferiscono farsi notare con le loro rispettive carriere, evitando queste situazioni. Intanto, piazza un bel like nell’ultimo post condiviso dalla ballerina di latino americano su Instagram, condiviso proprio in queste ore. Un chiaro segno che tra loro i rapporti sono buoni e che, dunque, la relazione sarebbe ancora in piedi.