Amici, Luca Jurman torna all’attacco e critica alcuni allievi: il motivo

Poche ore fa l’ex coach di Amici, Luca Jurman, è decisamente tornato all’attacco nei confronti del noto programma tv e ha preso di mira alcuni degli allievi del talent show di Maria De Filippi. Non è la prima volta che Jurman si scaglia contro il programma e gli aspiranti cantanti; infatti, come molti ricorderanno, nel corso delle passate edizioni l’ex coach di Amici si è più volte battuto per l’utilizzo eccessivo dell’autotune da parte degli allievi del programma. Anche questa volta l’ira di Jurman è stata scatenata dal medesimo problema: ecco quali sono state le sue parole in merito.

Le critiche di Luca Jurman

Nelle ultime ore e nel corso di una diretta su Twitch, Luca Jurman è tornato a parlare (e non bene) di Amici e degli aspiranti cantanti di questa edizione. Come spesso è capitato negli ultimi anni, l’ex coach del talent show si è scagliato contro l’utilizzo eccessivo dell’autotune nel programma, considerato dallo stesso Jurman, totalmente sbagliato dal momento che impedisce di apprezzare le reali potenzialità dei cantanti.

Ma non è tutto, perché Jurman ha poi anche voluto parlare di Ilan, l’allievo che negli scorsi giorni è stato eliminato da Anna Pettinelli. L’ex coach di Amici ha quindi fatto capire ai suoi followers di essere rimasto male dinnanzi all’addio del giovane artista al programma, dicendosi sicuro che Ilan non sia stato per nulla aiutato da chi di dovere per continuare il suo percorso.

“Gli avete spiegato da quando è entrato caro Zerbi, cara Pettinelli, cara Cuccarini, cari professori a questo ragazzo che le dinamiche che usa lui sono talmente sbagliate, che gli fanno tagliare tutte le note finali, tutte le parti finali e le parole finali?”, ha affermato Jurman.

Poi, è passato a parlare di altri due allievi della scuola: TrigNo e Luk3. L’ex coach non ha pronunciato parole di apprezzamento verso i due giovani e, in particolare, parlando di TrigNo ha affermato: “Che tristezza! Non è proprio la canzone triste, mi mette tristezza! Non è meglio di quel ragazzo che è uscito, Diego, mi dispiace proprio! Ma poi è uscito così!”. Quindi, su Luk3 ha dichiarato: “Ragazzi ma stiamo scherzando? Con l’autotune canterebbe veramente un bambino dell’asilo. È da karaoke scarso. Sembra veramente una cosa imbarazzante.”

Parole di apprezzamento per Jacopo Sol

Per finire, anche qualche parola su Jacopo Sol, che ha reputato un buon cantante e la cui voce viene ancora una volta rovinata dall’utilizzo smodato dell’autotune. Secondo l’opinione dell’ex coach di Amici infatti, il cantante avrebbe delle buone potenzialità da sfruttare, ma deve essere aiutato dai coach a tirare fuori la voce e sfruttarla al meglio, senza ricorrere all’utilizzo di uno strumento che, oltre a distorcere completamente la sua bella vocalità, non ne da un’immagine lusinghiera come cantante.

A quanto pare, ciò che Jurman teme è proprio che si stia andando a creare una generazione di cantanti resi tutti uguali dall’autotune. In un quadro di questo tipo, nessuno di loro riesce realmente a spiccare rispetto agli altri, come invece accedeva un tempo, per estensione vocale o per il timbro di voce.

L’opinione sui coach e la richiesta ai telespettatori

Per finire, Jurman ha voluto esprimere anche qualche parola sugli attuali insegnanti di Amici e sul lavoro che stanno svolgendo con gli allievi di questa edizione del talent show. Dichiarazioni molto dure e che, ancora una volta, hanno reso l’idea del pensiero più volte espresso da Jurman: “Non hanno arte dentro, non sono artisti. Ecco perché non devono insegnare ciò che non conoscono. Un artista è un’anima che pensa alle altre anime. […] Quello è un artista. Fare i miliardi rubando l’arte non è essere artisti”.

Infine, la richiesta ai suoi followers e ai telespettatori del programma di aiutarlo a portare avanti questa battaglia per salvare le sorti della musica ed evitare la sua pura commercializzazione: “Salviamo la musica, salviamo il futuro di questi ragazzi. Combattiamo perché questa cosa qui non va bene. Io sono stato sempre duro con i miei allievi e con le persone che ho seguito e seguo nella carriera. Ma duro per formarli, per essere forti contro le ingiustizie. Contro le persone che denigrano, contro le persone che mettono l’uno contro l’altro.”