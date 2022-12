Lorella Cuccarini, a più riprese, ha esternato altissime dosi di stima e riconoscenza nei confronti di Maria De Filippi che l’ha fortemente voluta nel cast di Amici. Prima come prof di danza, poi come prof di canto (è l’unico personaggio nella storia del talent show ad aver ricoperto entrambi i ruoli). Nella trasmissione che sforna talenti a non finire, Lorella si trova che è una meraviglia (d’altra parte chi non si è trovato bene in ‘casa’ De Filippi?). Tuttavia i meccanismi televisivi, vuoi per una ragione vuoi per un’altra, mutano rapidamente (chiedere, ad esempio, ad Anna Pettinelli e Veronica Peparini alle quali quest’anno sono state preferite ad Amici Arisa ed Emanuel Lo). Tale premessa per dire che non è detto che il prossimo anno la Cuccarini farà parte del cast del popolare talent di Canale Cinque.

A rivelare che la poliedrica artista potrebbe migrare verso altri lidi del piccolo schermo è il magazine Oggi che, nella rubrica ‘Forse non tutti sanno che” a firma del giornalista Alberto Dandolo, scrive che la cantante potrebbe far ritorno in Rai. Secondo quanto rivelato dal settimanale, alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini starebbero corteggiando la Cuccarini in modo deciso e insistente.

Starebbero pensando di cucirle addosso una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time. Ammesso e non concesso che l’indiscrezione sia veritiera (vista l’esperienza e la competenza di Lorella è assai probabile che ci sia appunto del vero), la palla passerebbe nelle mani della diretta interessata che si ritroverebbe a dover decidere che strada prendere.

L’ultimo impegno importante in Rai della Cuccarini, prima del suo approdo ad Amici, è stata la conduzione de La Vita in Diretta in tandem con Alberto Matano. Non finì benissimo: gli ascolti premiarono la stagione del talk, ma tra la cantante e l’ex mezzo busto del Tg1 ci furono pesanti attriti. Impensabile proseguire assieme. E infatti la Rai, l’anno successivo affidò la trasmissione al solo Matano. Lorella fece le valigie e si stabilì da Maria De Filippi. Ora, pare che le sirene Rai abbiano ricominciato a suonare per lei.