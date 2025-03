Amici, lo sfogo di Nicolò commuove: “Lo vedo come un fallimento”

Durante l’ultimo daytime di Amici, abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio uno dei volti più amati di questa edizione: Nicolò. Il giovane cantante infatti ha deciso di scrivere una lettera ai suoi compagni di avventura, che è stata poi letta da Maria De Filippi. Le sue parole hanno commosso in modo particolare i ragazzi, soprattutto perché Nicolò ha parlato della sua difficoltà non solo ad esternare quello che prova, ma anche a capirlo da solo. Ha rivelato che molto spesso non riesce a capire se si sente triste, arrabbiato oppure felice: “Mi sento come un punto interrogativo che cammina in mezzo alla vita delle persone” delle parole che hanno colpito in modo profondo sia i telespettatori che i suoi amici.

E poi una dolce dedica per i ragazzi con cui ha condiviso questa esperienza che lo ha cambiato in mille modi diversi: “Io lo faccio perché vi voglio proteggere dal pregiudizio delle persone, i forse lo faccio perché ho paura di non essere compreso”. Parole che sono state davvero tanto apprezzate dai presenti in casetta, che alla fine del suo sfogo, lo hanno raggiunto per un abbraccio di gruppo che ha emozionato molto anche le persone da casa.

Musica, emozioni e sentimenti: Nicolò si racconta attraverso una lettera #Amici24 pic.twitter.com/fM6QhHksX6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2025

Amici: Nicolò si apre con i suoi compagni

Nicolò, parlando con i suoi compagni, ha confidato anche la paura di essere mangiato dal palco del serale, che rispetto a quello del pomeridiano ha una importanza decisamente maggiore. Sui social tante persone lo hanno supportato in questa sua paura, ricordando la bellissima figura che ha fatto in occasione della prima puntata del serale di Amici, dove ha regalato emozioni e soprattutto delle cover che rimarranno indelebili nella storia del programma. Ad esempio quello con Trigno è stato davvero tanto apprezzato e, a distanza di giorni, se ne parla ancora in modo positivo.

“Nicolò la classica persona costretta a sorbirsi le paturnie degli altri e alla fine sceglie di stare in silenzio e risolversi da solo i propri problemi, per paura di dare fastidio” ha scritto un utente sui social, ma questo è soltanto uno dei tanti messaggi d’affetto che ha ricevuto da parte delle persone che si sono riviste in lui e nelle sue paure che lo rendono semplicemente umano.