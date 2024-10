Amici, lite tra Vybes e Trigno: l’intervento necessario di Maria

Novità dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Una parola di troppo da parte di un concorrente nei confronti di un altro ha minato il loro rapporto. Il cantautore Trigno si è difatti abbandonato ad un commento durante l’esibizione del compagno Vybes che l’ha fatto andare su tutte le furie. Nella lite tra i due allievi è quindi dovuta necessariamente intervenire la conduttrice Maria De Filippi, la quale ha cercato di portare i ragazzi a chiarirsi. Il suo intervento si è rivelato provvidenziale. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi di questo pomeriggio la conduttrice è dovuta intervenire in seguito ad un litigio tra due degli allievi della scuola, i cantanti Vybes e Trigno. Il primo si è difatti offeso particolarmente in seguito ad un commento da parte del secondo fatto durante una sua esibizione. Inoltre, al momento della classifica, Trigno avrebbe fatto una smorfia che avrebbe infastidito Vybes. In seguito all’accaduto il rapporto tra i due ragazzi si è incrinato portando Maria De Filippi a dover intervenire per cercare di farli chiarire.

L’intervento di Maria De Filippi

La conduttrice ha quindi invitato i due allievi a sedersi e guardare un filmato che li mostrava insieme nella “Compagnia del latte e biscotti”. Ha quindi invitato i due a parlare e chiarirsi, spiegando come le parole di Trigno fossero state dettate da ansia e non da arroganza e non abbia pensato prima di parlare. Ha poi aggiunto che il ragazzo non voleva mancargli di rispetto. A quel punto Vybes ha spiegato di esserci rimasto particolarmente male perché per lui la canzone cantata era molto importante in quanto vi aveva inserito delle barre dedicate a sua madre. Ha poi detto a Trigno di non voler parlare, andando via.

Poco dopo l’intervento di Maria, tuttavia, Vybes è stato raggiunto da Trigno ed i due si sono finalmente chiariti. Trigno ha chiesto scusa al compagno per il suo atteggiamento, ribadendo che assolutamente non voleva ferirlo. I ragazzi hanno quindi fatto pace e, ancora una volta, le parole di De Filippi si sono rivelate provvidenziali!

La discussione con Ilan per l’aria condizionata

Solo qualche giorno fa Trigno si era già reso protagonista di una discussione con un altro degli allievi, Ilan. A causare il litigio tra i due era stata l’aria condizionata lasciata accesa da Ilan durante la notte. Questo aveva difatti portato Trigno ad accusare il compagno di volerlo sabotare facendogli rovinare la voce.