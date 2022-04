Amici, lite Celentano-Peparini: l’ex di Veronica a gamba tesa su Alessandra

Scontro accesissimo tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano nel corso della puntata di Amici di Maria De Filippi in onda il 23 aprile. Le due prof si sono confrontate a muso duro. A innescare la miccia sono stati dei commenti della nipote di Adriano Celentano, la quale ha attaccato Dario Schirone, ballerino del team Peparini. La storica insegnante ha dato dello “spocchioso” al giovane, oltre a sostenere che non si impegni molto per migliorarsi. In aggiunta lo ha criticato per la prestanza fisica (“E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male”). Una serie di esternazioni che hanno provocato la rabbia di Veronica. “Non ti riconosco più”, ha chiosato, rivolgendosi alla collega. Alessandra si è pure scontrata in modo ruvido con Raimondo Todaro. Su tutti questi temi ha detto la sua, attraverso una serie di Storier Instagram, Fabrizio Prolli, ex marito della Peparini.

Prolli, ballerino e coreografo professionista romano, circa la lite in studio dell’ex moglie e della Celentano ha detto: “Parlare di proporzioni davanti a tutta Italia lo trovo di cattivo gusto. Dario è giusto per il suo stile. Non dimenticate che ha da poco compiuto 18 anni. Ha tanto tempo per migliorare. La Celentano ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione di danza. Non della danza totale”.

Insomma, Prolli non è andato per il sottile, anche se in una seconda Stories ha addolcito un poco la sua posizione. “Celentano non è oggettiva? No, è oggettiva secondo la sua visione di danza e va rispettata per questo. Non ha mai paura di dire ciò che pensa anche diventando impopolare”.

Spazio anche a un commento sullo scontro tra Alessandra e l’allievo Nunzio. In questo caso Prolli ha sostenuto che la collega abbia detto una grande verità:

Amici, LDA e Serena faranno strada: parola di Fabrizio Prolli

Prolli ha detto la sua anche sull’eliminazione di LDA. Secondo il coreografo, il figlio di Gigi D’Alessio “sembrava avere l’esigenza di terminare il suo percorso” nella scuola. Dall’altro lato ha dichiarato che nutre la convinzione sul fatto che il ragazzo farà strada. Stesso discorso fatto per la ballerina Serena: la ragazza è ancora in gioco e Fabrizio ha sostenuto che una volta finita la sua esperienza ad Amici avrà le carte in regola per vivere di danza.

Infine un commento sul botta e risposta tra la Celentano e Raimondo Todaro. I due si sono azzuffati sul ballerino Michele. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha detto per l’ennesima volta che il giovane è già bravo e che quindi c’è poco da insegnargli. Pensiero che Alessandra non condivide. Prolli da che parte sta? “Penso che Michele sia bravo, punto. E che Alessandra sia semplicemente la sua coach perché il ragazzo è arrivato già preparato. Su questo sono d’accordo con Todaro”.