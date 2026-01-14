Amici, l’ex allievo Lombardo straziante: “Non ho soldi, ho bisogno di una casa”

Una richiesta di aiuto sofferente quella di Antonino Lombardo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Chi segue da sempre il talent show di Canale 5 di sicuro ricorderà il ballerino, che ha preso parte all’edizione vinta da Marco Carta. Come ha fatto notare in queste ore Biccy, l’ex allievo ha continuato a lavorare nel mondo della musica, ma come cantante. Nel frattempo, su Instagram, ha sempre tenuto aggiornati i fan sulla sua vita. Ed ecco che proprio sul social network l’uomo si lascia andare a una richiesta straziante.

Il primo video di richiesta di aiuto è arrivato a novembre scorso, quando ha rivelato di stare “veramente male” e di essere “davvero solo”. Inoltre, Antonino ha ammesso di non farcela più e di aver bisogno dell’affetto dei fan. Il pubblico che lo segue ha così iniziato a chiedergli delle risposte in merito. Ma lo stesso ex ballerino ha precisato di non voler ricevere troppe domande, che lo metterebbero in difficoltà. Detto ciò, ha comunque rivelato di non poter tornare dai suoi familiari, perché non ha più un rapporto con loro, dopo averli allontanati, non si sa perché.

“Me ne sono capitate troppe e mi sono sempre rialzato, ma adesso è difficile”, ha dichiarato poi. La situazione è poi peggiorata a dicembre, quando l’ex allievo di Amici Antonino ha iniziato a chiedere un posto dove poter vivere, essendosi ritrovato per strada:

“Ho bisogno di una mano, di un posto letto a Roma, una cantina, un garage, qualsiasi cosa, dormo anche a terra. Se avete una macchina che non usate, mi ci metto dentro. Devo lasciare il posto dove sono adesso. Vi chiedo aiuto in ginocchio, domani mattina non so dove andare”

Non è finita qui. Lombardo ha poi chiesto ai fan di aiutarlo a trovare lavoro, a Roma, assicurando che è pronto a fare di tutto. Sembra che l’ex compagno d’avventura di Marco Carta, finito in ospedale questa estate, debba ricominciare da capo la sua vita:

“Devo ricominciare a vivere. Ho anche bisogno di una casa, perché ho bisogno di lavarmi, di dormire, come ogni essere umano. Ho bisogno di ricostruirmi una vita. Siete in tanti che visualizzate i miei video, vi chiedo solo di darmi una mano”

La situazione si è fatta sempre più drastica, quando ha dichiarato in seguito di essere appena uscito dall’ospedale e di aver ancora bisogno di un tetto sotto il quale ripararsi: “Datemi una mano, non ho soldi”. In un recente video, Antonino si è lasciato andare a una richiesta sempre più straziante:

“Vi chiedo per favore di darmi una mano. Sono sotto la pioggia, non so dove andare. Chiedo riparo, ma nessuno ha spazio. Vi prego, ho un principio di bronchite. Una tosse assurda. Datemi una mano. Grazie in anticipo”

Per aiutare Antonino è necessario farlo in privato, scrivendogli sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nel frattempo, in queste ore, sembra aver trovato un tetto sotto il quale dormire. Infatti, ieri sera, ha pubblicato dei video da una finestra, per riprendere un furgone, non si sa per quale motivo. Non solo, ha anche scritto ai suoi follower:

“Fate attenzione: qualsiasi cosa mi succeda, una persona sa dove recuperare la pennetta con tutto il materiale per salvare. Lei sa a chi consegnarla. Io ho lottato fino alla fine”

Non si sa cosa stia accadendo di preciso a Lombardo. Fatto sta che è in evidente difficoltà e ha bisogno di aiuto.