Marco Carta in ospedale: come sta l’ex cantante di Amici

Siamo abituati a vederlo nel salotto di La volta buona su Rai1 dove Caterina Balivo lo ha accolto a braccia aperte come opinionista, oggi, però, il cantante si trova in ospedale per motivi che non sono stati rivelati nel dettaglio, suscitando curiosità del pubblico. Stiamo parlando di Marco Carta, ex concorrente di Amici.

Marco Carta ricoverato: cosa è successo

Non sappiamo con certezza cosa sia successo a Marco Carta, che da qualche giorno si trova in ospedale per accertamenti. Sui social, il suo ufficio stampa ha condiviso un comunicato in cui si spiega che il cantante, almeno per ora, non potrà esibirsi nelle date programmate. Poi è stata pubblicata una foto dell’artista attaccato ad una flebo.

Come sta adesso

Poco fa, Marco Carta ha rassicurato i fan dicendo di stare bene e che nelle prossime ore sarà dimesso. Tuttavia, dovrà rimanere a riposo almeno un po’ prima di tornare a cantare e riprendere il suo lavoro. Non è stato riferito nessun altro dettaglio su quanto accaduto.

Marco Carta da Amici ad oggi

La prima volta in tv per Marco Carta è stata nel 2008, quando partecipò ad Amici di Maria De Filippi e vinse quella edizione. All’epoca era solo un giovane di ventitré anni con tanti sogni nel cassetto da realizzare. Lo studio di Mediaset fu per lui il trampolino di lancio per intraprendere la carriera sempre desiderata: fare il cantante.

Classe 1985, nato a Cagliari, Marco Carta si è avvicinato al mondo della musica fin da bambino e con la sua voce calda si è distinto tra tanti ragazzi come lui. Dopo la vittoria del talent, l’artista ha firmato il suo primo contratto discografico per poi pubblicare il suo primo album intitolato Ti rincontrerò che all’epoca ebbe molto successo.

Non è bastato Amici, nel 2009 ha realizzato un altro importante sogno: la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone La forza mia. E così, l’artista sardo è stato il primo ex concorrente di Amici ad aver raggiunto il palco dell’Ariston con tanto di vincita.

Da quel momento la sua vita è cambiata completamente: l’artista ha pubblicato molti album come Il cuore muove, Necessità lunatica, Come il mondo e Bagagli leggeri, affermandosi nel panorama pop melodico e in generale musicale italiano.

Se da un punto di vista professionale è riuscito a farsi strada, la sua vita personale, invece, l’ha messo a dura prova. In particolare, è stato vittima di esposizione mediatica relativa al suo coming out avvenuto nel 2018. L scelta di rivelarsi omosessuale lo ha avvicinato a tanti fan che ancora oggi lo supportano e sostengono, ma lo ha allontanato da altri che lo hanno deriso e denigrato.

Oltre alla musica, Marco Carta è anche un opinionista della trasmissione di La volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo insieme alla quale affronta tematiche di vario tipo: dalla musica, al gossip, fino all’attualità.

Determinato, intraprendente e sensibile, l’artista sardo continua il suo percorso a testa alta, consapevole del fatto che non mancano mai alti e bassi. Il pubblico lo supporta, sostiene e stima.