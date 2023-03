Vi ricordate di Tish, la talentuosa cantante che aveva partecipato ad Amici nell’edizione 18 a cavallo fra il 2018 e il 2019? Probabilmente sì, visto che la sua immagine è sempre stata particolarmente riconoscibile: i telespettatori associavano il suo personaggio ad un caschetto di capelli rosso fuoco, ad un viso tondo e dolce e, soprattutto, ai due puntini che si disegnava sempre sulle gote.

Eppure, in questi quattro anni, molte cose sono cambiate. Nelle scorse ore, infatti, l’artista (che non ha mai smesso di fare musica) ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok che ha lasciato i suoi follower assolutamente senza parole. Nella breve clip la cantante ha pubblicato una serie di foto della sua precedente esperienza al talent show di Canale 5, per poi svelare quello che è il suo attuale look, per molti versi agli antipodi rispetto al passato.

Oggi, a qualche anno di distanza dal talent che l’ha lanciata, l’artista si è mostrata con un vestito nero molto attillato, i capelli lunghi castano chiari con le meches e niente più puntini sulle guance. Il video colpisce per l’evidente dimagrimento della cantante, che ha chiaramente perso molti chili. “Quanto ha fatto male?” ha scritto Tish come didascalia del video, lasciando intendere che la perdita di peso sia in qualche modo legata ad un trauma personale. Non è dato sapere di cosa si tratti nello specifico: potrebbe essere stata una delusione d’amore? O forse una porta in faccia ricevuta sul lavoro? Per il momento è mistero sul tema.

Il video ha comprensibilmente lasciato i suoi seguaci senza parole. “Questa è la cosa più inaspettata che potessi vedere oggi” commenta un utente di TikTok, a cui fa eco un’altra follower che scrive “POV: sei sconvolta”.

oddio mi dispiace troppo per tish, spero che riesca a superare questo suo momento delicato ???? pic.twitter.com/Ljn5L0RFEx — bea (@sonostronzaaa) March 7, 2023

Ad onor del vero, anche se la clip è diventata virale solo oggi il cambiamento fisico dell’artista era già stato ampiamente documentato. Nelle scorse settimane, infatti, la cantante aveva pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti in bianco e nero dove sfoggiava questa forma fisica invidiabile.

Chi è Tish: le curiosità sull’ex Amici

Il vero nome di Tish è Tijana Boric. La cantante è nata e cresciuta a Gorizia, al confine con la Slovenia, e ha origini serbe. La sua passione per la musica è nata fin da quando, da giovanissima, ha iniziato a suonare i suoi primi strumenti, iniziando dal violino e poi passando al pianoforte, alla chitarra e l’ukulele. Tutto è cominciato quando aveva soltanto 5 anni.

L’artista era riuscita ad arrivare alla fase serale del programma di Maria De Filippi, dov’era però stata eliminata in occasione dell’ottava puntata.