Amici, lettera di Garrison alla Celentano: critiche mirate e dure

Garrison Rochelle, storico volto di Amici di Maria De Filippi, ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera tutt’altro che dolce alla collega Alessandra Celentano. La missiva è stata pubblicata dal magazine Di Più e in alcuni passaggi il coreografo ha rilasciato dichiarazioni per nulla leggere. Ad averlo ferito è stato il momento in cui la prof, dopo che lui ha mandato via un suo allievo, lo ha definito un “ignorante”. “Tu sei sicura di saper fare la maestra?”, si chiede ora il danzatore americano che ha esordito scrivendo di essere molto legato alla Celentano, ma che al contempo non riesce dal trattenersi dall’esprimere la sua critica circa alcuni atteggiamenti da lei assunti.

Garrison ha sottolineato di aver sempre avuto tanti battibecchi con l’insegnante, ma di aver sempre nutrito stima nei suoi confronti. Quindi il dilemma su cui lui e Alessandra sono lontanissimi: un ballerino o una ballerina deve avere una tecnica perfetta o conta di più la presenza scenica e il carisma? Garrison è convinto che la priorità, prima ancora della tecnica, sia quella di provocare emozioni e quindi opta per il carisma, mentre la Celentano è una cultrice del perfezionismo tecnico.

A questo punto la Rochelle ha fatto una lunga digressione, ricordando di essere stato il maestro di Alessandra e di averla consigliata lui a Maria De Filippi. Poi la ‘carota’, con Garrison che ha spiegato di considerare la prof come una sorta di sorella con la quale ha condiviso tante avventure, sia professionali sia private. Quindi ecco il bastone: “Non posso nasconderti la verità: per me sei una insegnante troppo severa”.

Le ‘bastonate’ si sono fatte poi ancor più intense: “Tu ordini e non insegni e ti assicuro che le stesse cose puoi anche dirle con più gentilezza. E poi, scusa la franchezza, seppur brava sei troppo selettiva”. Garrison ha quindi affrontato un argomento che più volte ha attirato critiche sulla Celentano. La prof è una ferrea sostenitrice del fisico ‘perfetto’, naturalmente non nella vita ma nell’ambiente professionale della danza. Pure in questo frangente l’idea di Rochelle è diversa.

E ancora: “Quando dici ad un adolescente che non può fare il ballerino perché non ha il fisico giusto o la tecnica affinata, dimentichi che la bellezza è anche imperfezione, il talento è qualcosa che ci porta a superare i nostri limiti.”

L’invettiva di Garrison si è via via fatta sempre più pungente. Il coreografo è persino arrivato a dire che se fosse stato per persone come la Celentano “talenti come Madonna o Lady Gaga non sarebbero mai nati”. Dopo cotanto ‘bastone’, riecco la ‘carota’, con Rochelle che ha ribadito che nonostante tutto continua a considerare la prof di Amici una sua carissima amica.