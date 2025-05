Amici, le dichiarazioni dei cinque finalisti post finale: le loro parole

Ieri sera, occasionalmente di domenica, è andata in onda su Canale 5 la finale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I cinque finalisti, ovvero i cantanti TrigNO ed Antonia ed i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, hanno dovuto sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Ad alzare la coppa è stato Daniele, mentre TrigNO ha vinto nella categoria canto. Una volta terminata la loro esperienza all’interno della scuola, i ragazzi hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Witty e alcuni di loro sono tornati sui social. Scopriamo quali sono state le loro parole nello specifico.

Le parole dei finalisti di Amici dopo la finale

E’ stato il ballerino di origini napoletane Daniele il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha battuto nella finalissima TrigNO, il quale ha trionfato nella categoria canto battendo Antonia. In seguito alla finale, andata in onda ieri sera su Canale 5, i cinque finalisti, ovvero Alessia, Antonia, Daniele, Francesco e TrigNO, hanno parlato della loro esperienza ai microfoni di Witty. Oltre a tali dichiarazioni alcuni di loro sono tornati anche sui social, pubblicando alcuni post in merito a quanto vissuto all’interno della scuola di Amici.

Le dichiarazioni di Daniele

Il vincitore Daniele Doria ha ammesso di non aver ancora realizzato quanto accaduto, definendo il suo percorso magico ed incredibile. Il ballerino ha poi affermato che, anche se non avesse vinto, sarebbe stato comunque fiero di sé stesso e felice di aver potuto vivere un’esperienza come quella all’interno della scuola di Amici.

Le dichiarazioni di TrigNO

TrigNO, vincitore della categoria canto, ha voluto ringraziare chiunque l’abbia votato, rivelando di non aspettarsi il risultato ottenuto. Il cantante ha difatti affermato che, inizialmente, non avrebbe mai pensato di arrivare in finale. Inoltre il ragazzo ha ironizzato sul suo secondo posto, evidenziando come la coppa ricevuta sia più piccola e così possa portarla più facilmente in macchina! Oltre alle sue dichiarazioni ai microfoni di Witty, TrigNO ha anche pubblicato un post sui social in cui lo si vede baciare la coppa, accompagnato dalla didascalia “Bella storia”.

Le dichiarazioni di Alessia

Alessia, seconda classificata nella categoria ballo, ha sottolineato come tra vincere e diventare una professionista avrebbe preferito la seconda. Di conseguenza il suo più grande sogno si è realizzato. Proprio a riguardo la ballerina ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare tutti per l’opportunità ed il sostegno ricevuti in questi otto mesi. Ai microfoni di Witty ha poi spiegato che adesso tornerà a Fondi dalla sua famiglia e poi proverà ad andare a trovare a Milano Luk3.

Le dichiarazioni di Antonia

Antonia, seconda classificata nella categoria canto, si è mostrata in lacrime dinanzi alle telecamere di Witty. La cantante ha rivelato di essersi un po’ dispiaciuta per il secondo posto, tuttavia si ritiene soddisfatta del suo risultato. Ha affermato che questo è ciò che la rende davvero felice e fiera di sé stessa. Ha poi aggiunto che adesso non vede l’ora di mangiare una bella pizza enorme!

Le dichiarazioni di Francesco

Infine Francesco ha rivelato di essere felice e fiero del suo percorso e grato alla vita, a Maria e ad Amici per l’opportunità ricevuta, da lui definita bellissima. Ha aggiunto di avere il cuore pieno e di essere contento di come sia finita in quanto ha dato il massimo e ha provato un mix d’emozioni durante la finale. Infine ha affermato che vorrebbe poter rivivere quest’esperienza tantissime altre volte e di essere contento dei contratti di lavoro ricevuti e dell’invito da parte di Maria a tornare nel programma.