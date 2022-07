Amici, LDA ha trovato l’amore: parla il cantante, confessioni intime

Luca d’Alessio alias LDA, uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici 21, ha attualmente il cuore impegnato. Non si può dire che sia propriamente innamorato nel senso letterale del termine (sarebbe forse un aggettivo un po’ esagerato?) ma quel che è certo è che c’è una ragazza che in questo periodo gli sta facendo provare grandi emozioni.

A confermarlo è stato il giovane artista campano in persona, in occasione di un’intervista esclusiva rilasciata nelle scorse ore a Lorella Cuccarini. La docente di Amici 21 (che non aveva però LDA come alunno, contrariamente a Rudy Zerbi) ha avuto modo di parlare con il cantante e, durante la sua lunga chiacchierata, ha anche colto l’occasione per chiedergli qualche curiosità in più sulla sua situazione sentimentale attuale.

Quando la Cuccarini ha domandato a LDA come stesse andando con l’amore, quest’ultimo non si è scomposto più di tanto e ha commentato:

“Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona. Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che un giorno, magari…”

Per il momento non è data sapere l’identità di questa fortunata ragazza. LDA ha comprensibilmente mantenuto il riserbo, per motivi di privacy ma anche perché non sembra essere, per il momento, una vera e propria relazione stabile.

Per il resto, quando poi ha dovuto pescare delle carte da un mazzo e commentare le frasi che saltavano fuori, LDA ha raccontato anche un altro piccolo dettaglio su questa nuova fiamma. Non appena ha conosciuto questa donna misteriosa, infatti, LDA sarebbe immediatamente caduto ai suoi piedi. La carta “Mai avuto un colpo di fulmine” gli ha subito fatto venire in mente la situazione che sta vivendo attualmente. “Assolutamente sì, pure più di uno, uno ce l’ho tutt’oggi. Vabbé, l’ho raccontato prima” ha specificato l’artista.

L’intervista con Lorella Cuccarini è stata per LDA anche un’occasione per parlare della sua esperienza ad Amici 21, dove è stato eliminato ad un passo dalla finale, del suo rapporto con il padre Gigi D’Alessio e anche con i suoi vecchi compagni d’avventura.

LDA, tra le altre cose, ha rivelato di essere già pronto per pubblicare il suo primo vero album, ideale seguito di LDA, EP uscito a ridosso della sua eliminazione da Amici. Il disco potrebbe essere pronto per l’autunno: l’artista ha confermato che per chiudere il progetto gli manca di fatto soltanto un pezzo.