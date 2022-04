Amici, LDA continua a vestire Shein! La giacca azzurra conquista tutti

By

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è uno dei protagonisti della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come ogni studente della scuola Luca D’Alessio, vero nome del cantante, oltre a cercare di spiccare per il suo talento sta provando a farsi notare anche attraverso le scelte degli outfit da sfoggiare nel corso delle puntate del talent show. LDA sta cercando di costruirsi un’identità con gli abiti dal sapore urban che indossa, spesso low cost.

Durante la puntata del serale di Amici di Maria De Filippi del 2 aprile 2022 LDA ha indossato una giacca dal colore azzurro acceso che non è passata inosservata. La giacca, le cui maniche sono invece di colore bianco con applicazioni di colore nero e blu, è in stile college con collare da baseball ed è caratterizzata dalla scritta “California” in bianco sul petto. Il capo, il cui nome esatto è “Giacca Bomber Color Black Motivo Lettera”, è firmato Shein, noto brand cinese di fast fashion.

L’allievo classe 2003, che si è esibito con il suo inedito “Io volevo solo te”, ha completato il look con una maglia di colore bianco, dei pantaloni che richiamano il blu e il bianco della giacca, e delle sneakers degli stessi colori abbinati al nero.

LDA vestito Shein: il prezzo della giacca azzurra

Il prezzo di questa giacca sfiziosa? Chiunque voglia imitare lo stile di LDA o semplicemente voglia acquistare un capo comodo e alla moda allo stesso tempo dovrà sborsare soltanto 35 euro. Al momento, magari a causa proprio del fatto che l’ha indossato LDA ad Amici, il capo risulta esaurito per tutte le taglie sul sito ufficiale dell’azienda. In ogni caso Shein propone modelli molto simili a questo, con stampe e colori per tutti i gusti.

Non è la prima volta che LDA sceglie di vestire un abito firmato Shein. In occasione della prima puntata del serale di Amici 2022, andata in onda lo scorso 19 marzo 2022, il figlio d’arte ha sfoggiato una giacca bomber verde con il logo di un orsacchiotto, anche questa venduta dal brand cinese.

LDA è uno dei 9 cantanti di Amici 2022 arrivato alla fase finale del talent show. Proprio sabato scorso, alla fine della sua esibizione, ha ricevuto una standing ovation e tanto supporto da parte della sua, ormai solida, fanbase. I fan del figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Sbarbato hanno infatti polemizzato facendo rumore sui social sulla scelta dell’insegnante di canto Rudy Zerbi di farlo esibire in tarda serata.