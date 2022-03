LDA ad Amici veste low cost: il bomber con l’orso è Shein! Prezzo per tutti

LDA continua a lasciare il segno ad Amici di Maria De Filippi. È indubbiamente uno dei protagonisti dell’edizione 2022 del popolare talent show di Canale 5. Nel corso della prima puntata del Serale il giovane cantautore si è distinto per le sue performance ma pure per il suo look fresco, urban e colorato. Perfetto per la primavera e soprattutto per farsi notare.

Nessun marchio esclusivo o brand costoso: Luca D’Alessio, figlio del più noto Gigi, ha optato per un marchio low cost e alla portata di tutti. Ad Amici 22 LDA ha sfoggiato un bomber verde con il logo di un orsacchiotto abbinato ad un cappellino della stessa tonalità. Più precisamente si tratta di un capo Shein, azienda cinese alla portata di tutti e amata nell’ultimo periodo da molte influencer.

Una giacca bomber con spalle cadenti e cappuccio rimovibile, disponibile sul sito di Shein dalla taglia 46 alla 52. Il prezzo? Davvero stracciato: solo 41 euro! LDA l’ha abbinato, oltre che al cappello, a una t-shirt bianca e a un jeans chiaro con strappi. Brown invece le sneakers che richiamano il teddy della casacca.

Che cos’è Shein

Shein è un e-commerce cinese dove è possibile acquistare davvero di tutto. Abiti per donna, uomo e bambino ma pure accessori per la casa, per gli animali e trucchi e prodotti beauty. Un brand low cost, per le tasche di tutti, che nel giro di poco tempo è diventato molto popolare anche in Italia.

I punti di forza del portale sono sicuramente il catalogo ricchissimo e i prezzi competitivi. Non a caso Shein è una delle applicazioni più utilizzate dai ragazzi della Generazione Z, che possono così spaziare tra gli outfit più diversi senza spendere cifre da capogiro.

Shein è stata fondata nel 2008 dall’imprenditore cinese Chris Xu e negli ultimi anni il fatturato è aumentato esponenzialmente complice la pandemia. Dal 2020 Shein è un sito che riesce a competere con Amazon, l’e-commerce più famoso al mondo.

L’azienda ha tre sedi – una a Nanjing, le altre due negli Stati Uniti e in Europa – ma produce esclusivamente in Cina. Shein fa tutto internamente, dal prototipo alla produzione. L’ideazione e il confezionamento di un capo oscilla tra i 3 e i 6 giorni lavorativi. La spedizione in Italia – gratuita per ordini superiori a 19 euro – richiede generalmente due settimane.