Amici, la sfida è tra Holden e Mida: chi resta in piedi e chi arranca

Continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, arrivato alla sua 23esima edizione. Quest’anno a guidare le classifiche sono Holden e Mida, che con i loro inediti hanno già conquistato posizioni importanti. Mentre inizialmente Holden sembrava irraggiungibile tra record e applausi, ecco che Mida l’ha raggiunto con il suo Rossofuoco, arrivando a ottenere risultati davvero importante.

A fare i complimenti a entrambi ci pensa oggi Max Brigante, il quale viene invitato da Maria De Filippi a giudicare la gara inediti. Va precisato che Ayle non è presente in studio per affrontare questa prova, a causa del provvedimento deciso di Anna Pettinelli. Invece, Matthew è riuscito a convincere la sua insegnante a permettergli di prendere parte alla gara. Ma il momento non regala purtroppo delle soddisfazioni a Matteo.

Infatti, ultimamente sembra che il pubblico stia assistendo al crollo di Matthew ad Amici 23. Ha iniziato questo percorso alla grande, ma piano piano pare aver perso l’orientamento e il suo secondo inedito non convince molto Brigante. Il conduttore radiofonico ammette di vedere delle grandi qualità in lui, però non nel suo brano Ombre.

Probabilmente Matthew ancora non è riuscito a posizionarsi nella giusta strada, la sua strada, come invece sono già riusciti a fare Holden e Mida. I due giovani cantanti sembrano essere già pronti a lanciarsi nel mondo della musica. D’altronde Holden fuori già lavorava abbastanza bene con i suoi brani e sembra aver ereditato il talento nella musica dal parte Paolo Carta, compagno di Laura Pausini.

Mida ha partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Giovani e pare sapere con certezza qual è la strada che vuole percorrere. Poco sotto ci stanno Mew e Petit, che stanno convincendo sempre di più il pubblico con i loro brani. Sarah continua ad arrancare, restando ancora tra le ultime posizioni delle classifiche.

E Lil Jolie pare non riuscire a tenere il passo. Infatti, Rudy Zerbi ha deciso di farle fare una sfida in modo da permettere di tirare fuori gli artigli. I suoi fan credono molto in lei e sperano che possa così rialzarsi. Qui di seguito la classifica fatta da Max Brigante, con due pari merito. Non c’è tempo, Lil Jolie e Matthew se vogliono recuperare devono darsi una mossa, quella che i loro fan sono sicuro che ci sarà.

1. Holden con Nuvola

1. Mida con con Mi odierai

2. Mew con Vivo

3. Petit con Guagliò

4. Lil Jolie con Non è la fine

4. Sarah con Viole e Violini

5. Matthew con Ombre