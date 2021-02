Amici, la Miliddi chiude con Aka7even. Lui in lacrime, lei corre da Raffaele

La coppia Aka7even e Martina Miliddi non s’ha proprio da fare. La ballerina sarda per l’ennesima volta ha suscitato le gelosie del cantautore che non ce l’ha fatta e ha deciso di chiudere la loro storia d’amore. O meglio, tutto è accaduto gradualmente. Infatti, per l’ennesima volta i due si sono trovati a confrontarsi sui dubbi e le indecisioni della Miliddi.

Stavolta però sembra si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Infatti, qualche giorno fa Martina aveva ammesso di provare una curiosità, forse un’attrazione per Raffaele. Il cantante però aveva cercato di starne fuori, confessando solo al suo amico le emozioni della Miliddi nei suoi confronti. Alla scoperta, Aka7even aveva reagito con rabbia, in maniera estremamente forte. Alla fine poi però Martina aveva deciso di tornare sui suoi passi e dare un’altra opportunità al rapporto con Luca.

Oggi però durante il daytime, la ballerina ha avuto l’ennesimo ripensamento e alla domanda di Aka7even se volesse stare ancora con lui la ballerina ha risposto negativamente. Da quel momento in poi il cantautore si è distaccato da Martina e gli ha detto che da lui non avrà più nulla. Ha quindi lasciato definitivamente la Miliddi che si è allontanata da Luca senza neanche dirgli cosa ancora provasse per lui. Le sue parole sono state dure ed incisive nei confronti della ex fidanzata:

“Non ci sarò più. Sappi solo che per te ci saranno sempre buone parole. Non sono una persona che infanga dove ha mangiato. Mai. Però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate. Devi metterti nei miei panni. È l’ultima conversazione che voglio avere con te. Sei pregata di rispondermi, poi ti lascerò libero. Ti auguro solo di trovare qualcuno che possa trattarti meglio di quanto ti ho trattata io. Ti ho apprezzato fino in fondo. Mi dispiace davvero tanto perché eravamo una bella coppia. Il sentimento nei miei confronti è sparito?”

Il cantautore si è poi sfogato con Giulia in lacrime e ha confessato all’amica che non si metterà più a nudo con nessuno. Poi ha raggiunto Raffaele e gli ha detto di non riuscire per tale motivo a portare avanti ancora il rapporto d’amicizia con lui. La ferita è fresca, nessuno dovrebbe farsene una colpa ma lui non ha chiarito che al momento non è capace di portare avanti nessuno dei due rapporti. Al “rivale” dunque ha detto:

“Io non penso di volere più un rapporto da tutti e due. Lei con me ha chiuso e penso di doverlo fare anche con te. Penso che lei non debba farsene una colpa e nemmeno tu. L’amore è l’unica cosa in cui non puoi dare colpe”.

Di contro, Martina poi ha cercato un confronto con Raffaele per cercare di capire quali fossero i suoi sentimenti nei suoi confronti. Forse la bella ballerina sperava di poter iniziare qualcosa con il cantante, tuttavia quest’ultimo non si è espresso più di tanto. Anzi, le ha detto chiaro e tondo che non sapeva cosa dirle. Martina quindi ha capito di aver rovinato il rapporto con entrambi, ma ormai con Aka7eve è definitivamente finita.