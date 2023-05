Amici, la madre di Mattia interviene su Maddalena: “Ora parlo io”

By

La madre di Maddalena Svevi, allieva eliminata di Amici di Maria De Filippi eliminata a un passo dalla finale, è intervenuta sulle colonne del settimanale DiPiù ed ha parlato di Mattia Zenzola. Il danzatore ha avuto con la collega una liaison all’interno della scuola più popolare d’Italia. I due ragazzi si sono poi allontanati e, di recente, la ragazza ha avuto parole tutt’altro che generose nei confronti del giovane. La madre di Zenzola ha detto la sua sulla vicenda, affermando, tra le altre cose, che suo figlio, in fondo, sarebbe ancora innamorato di Maddalena.

“Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha dichiarato la madre del ballerino che ha aggiunto: “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento”. Dall’altro lato la donna non ha scordato le uscite recenti poco felici della Svevi nei confronti del figlio. “Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti”. Nonostante il dispiacere, la madre di Zenzola, da persona navigata e saggia quale è, ha cercato di smorzare le polemiche, ricordando che il figlio e Maddalena sono giovani e che quello che è accaduto “sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

La Svevi, tornando alle frasi poco gentili indirizzate a Mattia, è colei che ha definito il ragazzo un “tamarro”. Una descrizione fatta nel corso di un colloquio avuto con Benedetta Vari. La vicenda ha provocato un bel po’ di rumore all’interno della Casetta. Mattia è stato informato dalla redazione di Amici di ciò che è stato detto alle sue spalle dalle due ragazze e, naturalmente, ci è rimasto parecchio male

“Quando ho sentito che lo definivano tamarro, mi sono messa a ridere”, il commento di mamma Zenzola. E ancora: “Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra. Maddalena? Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.

Amici, i finalisti: Maddalena è fuori

Nel corso della semifinale registrata e messa in onda sabato 7 maggio, sono stati decretati i finalisti dell’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi. Ad aver strappato il pass per l’ultimo atto del talent show di Canale Cinque sono stati Angelina, Wax, Mattia e Isobel. Saranno loro a giocarsi il gradino più alto del podio (favoritissimi Mattia e Angelina, ma attenzione ai colpi di scena). Eliminati la già citata Maddalena e Aaron che ha avuto la peggio nell’ultimo ballottaggio contro Wax. Un risultato che ha innescato più di qualche protesta tra il pubblico del programma.