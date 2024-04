Amici, la finale ideale dei ragazzi: Mida escluso, la sua delusione

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi pomeriggio, Maria De Filippi ha chiesto ad ogni ragazzo rimasto in gara con quali altri compagni sarebbe voluto arrivare in finale. Nessuno ha fatto il nome del cantante Mida, il quale è rimasto deluso dal comportamento degli altri.

Come da consuetudine oggi pomeriggio, 23 aprile, è andata in onda la puntata del daytime di Amici. Quest’ultima è stata abbastanza turbolenta per vari motivi. Mida e Petit hanno continuato a confrontarsi in merito allo scontro avuto in seguito all’uscita dal programma della ballerina Gaia. Martina ha avuto un crollo emotivo dopo che le due persone con cui aveva legato maggiormente, Lil Jolie e Gaia, erano state eliminate. Infine ogni concorrente ha rivelato la sua finale ideale e nessuno ha fatto il nome di Mida, causando un’evidente delusione da parte del ragazzo.

La conduttrice del programma, Maria De Filippi, ha voluto chiedere ad ogni concorrente rimasto in gara con quali altri compagni sarebbe voluto arrivare in finale. Ognuno poteva nominare cinque persone, compreso sé stesso. Per primo ha risposto il ballerino Dustin che ha menzionato Sofia, Marisol, Holden e Petit quindi tutta la sua squadra più Petit. La ballerina Marisol ha fatto i nomi di Dustin, Holden, Petit e Sofia. Quest’ultima ha citato Marisol, Dustin, Petit e Martina oltre sé stessa. Poi è arrivato il turno di Martina che sarebbe voluta arrivare in finale con i cantanti Holden e Petit. Sui ballerini, invece, non è riuscita a decidere. Sarah ha nominato Martina, Sofia, Petit e Marisol. Nessuno, quindi, ha fatto il nome del cantante Mida.

Quest’ultimo si è mostrato visibilmente deluso e dispiaciuto dal comportamento dei compagni. Quando è arrivato il proprio turno di rivelare la sua finale dei sogni, il ragazzo ha citato – oltre sé stesso – Petit, Holden, Dustin e Marisol. Ha quindi deciso di includere anche Petit, con il quale aveva avuto una discussione proprio poco prima in seguito all’uscita di Gaia. Il ragazzo aveva difatti affermato che se si fosse trovato al ballottaggio con lei si sarebbe autoeliminato, scatenando la replica di Petit secondo il quale non l’avrebbe invece mai fatto.