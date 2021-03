Amici, la data dello sbarco su Amazon Prime: in video ci sarà anche Maria

La notizia che Amici di Maria De Filippi sbarcasse su Amazon Prime è iniziata a circolare a inizio febbraio; ora quella notizia trova ‘concretezza’: secondo quanto rende noto Dagospia l’approdo del talent show sul canale in streaming del colosso americano avverrà il 5 marzo. Il portale diretto da Roberto D’Agostino aggiunge altre informazioni interessanti relative all’operazione; informazioni che si riferiscono alla moglie di Maurizio Costanzo.

Dagospia fa sapere che a differenza di quanto avvenne con Real Time (in passato il programma di Canale 5 ha ‘dirottato’ dei contenuti sul canale tematico), il progetto con Amazon Prime vedrà impegnata in prima persona Maria De Filippi che ci “mette la faccia”. Infatti è stato assicurato che la conduttrice pavese sarà protagonista, e quindi apparirà in video, durante la puntata del martedì.

Come poc’anzi detto non è la prima volta che la De Filippi cerca di percorrere nuove strade televisive, puntando ad una divulgazione ‘spezzettata’ in varie emittenti del suo show. Il già citato caso Real Time ne è un esempio: ora è pronta per l’avventura su Amazon Prime, dove saranno trasmessi contenuti originali non disponibili altrove.

D’altra parte la voglia di novità, la ricerca di nuove cifre stilistiche e l’esplorazione di nuovi linguaggi televisivi sono tutte caratteristiche che da sempre contraddistinguono la carriera della regina di Mediaset, vulcano sempre attivo di idee e sperimentazioni.

Maria De Filippi totem di Mediaset

La conduttrice pavese anche nel 2020 si è rivelata il totem di Mediaset, guidando o orchestrando dietro le quinte programmi di assoluto successo. Da Tu Si Que Vales a C’è posta per te, passando per Amici, Uomini e Donne e Temptation Island Vip e Nip, il risultato non cambia mai: gli ascolti sono sempre floridissimi e non conoscono battute d’arresto.

Il 2021 è ricominciato nel solco del 2020: ancora una volta C’è posta per te si è riconfermato uno schiacciassi in grado di abbattere record e di polverizzare la concorrenza di Rai Uno che ha dovuto rivoluzionare il palinsesto del sabato sera vista la disfatta ‘caporettistica’ di A Grande Richiesta.