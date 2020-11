Amici, la Celentano massacra Rosa: “Devi fare l’attrice”, interviene Lorella

La storica insegnante della scuola di Canale 5 come sempre non ha nascosto il suo parere su una delle ballerine di questa edizione e nella puntata di sabato 28 ottobre 2020 le ha consigliato di cambiare mestiere

La ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia non piace molto ad Alessandra Celentano. L’insegnante ha già espresso il suo giudizio sull’allieva di Lorella Cuccarini, ma oggi ha rimarcato il suo pensiero. Ne è nato un piccolo scontro, o un piccolo siparietto, in cui come sempre la Celentano non si è trattenuta nel dire la sua. L’occasione c’è stata dopo l’esibizione di Rosa per la conferma della maglia. La ballerina ha anche accettato una sfida che le ha proposto Lorella. Rosa ha ballato con una maschera perché la settimana scorsa la Celentano le aveva detto che è molto bella, ma non ha margine di miglioramento.

La ballerina invece ha voluto dimostrare che non è solo bella, ma riesce ad avere espressività anche col volto coperto. Insomma, che non è una bella e basta, ma una bella che balla. Ci sarà riuscita? La risposta è no. Soprattutto quando la Cuccarini ha spiegato che il malessere di Rosa è dovuto anche al fatto che le è stato detto spesso che è solo bella. Alessandra non si è lasciata intenerire da questo retroscena, anzi! Questa è stata la sua risposta:

“Se questa cosa è così ricorrente dovresti farti una domanda. Forse hai sbagliato a fare la ballerina? Bisogna riflettere. Ma tu non sei ancora una ballerina, non sei una professionista. Stai studiando. Nella vita quando uno si sente dire delle cose ci riflette”.

La Celentano ha continuato a dire che alla fine Rosa non potrebbe neanche fare la modella, non avendo il fisico richiesto dalla moda – ha parlato dell’altezza -. E le ha detto che ne ha viste di ragazze più belle. Rosa ha replicato a tutto senza perdere la calma, anzi ha spiegato di non sentirsi affatto la più bella e che i suoi genitori le hanno trasmesso il valore dell’umiltà. Alessandra ha voluto replicare anche allo sfogo di Rosa nel daytime. La ballerina infatti aveva detto di non essere interessata alle doti fisiche di una ballerina. Lei preferisce raccontare storie attraverso il suo corpo. Così Alessandra oggi le ha detto:

“Hai coperto la parte più bella di te, quindi hai peggiorato la situazione. Si vedono ancora di più i difetti. Al di là di questo, quando dici a me non interessa delle gambe alte… Allora forse devi fare l’attrice?”.

Anche Lorella Cuccarini ha risposto con ironia a questo attacco della Celentano: “La cosa bella di Alessandra è che non deludi mai”. Insomma, lo scontro è finito con questo intervento di Lorella, che ha preferito rispondere con un’altra coreografia alle critiche. Anche il passo a due di Rosa e Riccardo, però, non ha convinto la Celentano.