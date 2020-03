Amici, ex concorrente furiosa: “Studi buttati nel ce…”, Ponte sotto accusa

Amici Serale, ex ballerina della 19esima edizione furiosa dopo l’ultima puntata: il messaggio contro i giudici

I giudici di Amici 19 non riescono a mettere d’accordo tutti quest’anno. I loro giudizi non convincono molte persone tra gli spettatori, ma oggi a dire la sua è stata un’ex concorrente di questa edizione. Stiamo parlando di Karina Samoylenko, ballerina di danza classica entrata ad Amici 19 in corsa ma eliminata prima del Serale. Non è riuscita ad accedere alla fase finale del talent show, ma a quanto pare sta seguendo le puntate da casa e ieri non è riuscita a rimanere in silenzio. Ma cosa è successo ieri sera? Maria De Filippi è tornata sulla sfida tra Javier e Nicolai, chiedendo l’intervento di Eleonora Abbagnato.

Karina di Amici contro Gabry Ponte: le parole su Instagram

Ci è finita di mezzo nuovamente la Celentano, ma soprattutto Gabry Ponte a un certo punto ha detto che non ne usciremo mai da questo dilemma perché entrano in ballo i gusti personali. La Celentano, come anche la Abbagnato, hanno sì parlato di gusti ma anche di tecnica che pare sia migliore in Javier rispetto a Nicolai. E l’aver sminuito, in qualche modo, la tecnica dei ballerini ha mandato su tutte le furie Karina: “Ok chiediamolo alla maestra Veganova che si sta rivoltando nella tomba”. Questo ha scritto pubblicando un breve video dell’intervento di Gabry Ponte. Ma non è tutto, perché subito dopo ha aggiunto un altro messaggio, ancora più duro!

Amici, Karina si scaglia contro i giudici: “Buttano nel ce..o una vita a studiare”

La ballerina infatti ha aggiunto questo messaggio: “Un minuto di silenzio per gli idioti dei ballerini che a quanto pare buttano nel ce..o una vita a studiare una scienza che non è esatta (soprattutto per quei coglioni dei classici che poverini si fanno secoli di sacrifici per imparare diecimila passi)”. Karina insomma ha difeso gli studi di tutti i ballerini, ed è giusto che sia così. A questo punto il dubbio è uno: i giudici del Serale di Amici sono chiamati a sostituire il pubblico di un eventuale spettacolo, e quindi possono votare a proprio gusto, o è giusto che in un talent show venga premiato anche la bravura e il talento oggettivo?