Amici Javier unico escluso con Maria, il Web insorge: “Irrispettoso”

Amici daytime, Maria De Filippi parla con i finalisti ma cosa è successo con Javier? Ballerino assente

Nel daytime di Amici di oggi è accaduto qualcosa che in pochi si sarebbero aspettati: i finalisti sono quattro, ma i confessionali andati in onda sono stati tre. Maria De Filippi ha parlato con tutti, almeno così dovrebbe essere andata, ma la chiacchierata con Javier Rojas non è andata in onda. Javier è stato escluso dal daytime. La cosa ha fatto esplodere la protesta su Twitter, dove gli utenti si sono riversati per manifestare il loro dissenso verso il trattamento riservato a Javier. A onor del vero va specificato anche che in venti minuti di daytime, la metà è stata divisa tra Giulia e Nicolai e poi ci sono stati dieci minuti abbondanti dedicati a Gaia – abbiamo ascoltato anche una sua canzone, nel frattempo -. Di tempo per Javier, quindi, ce ne sarebbe stato, in teoria.

Amici, Javier non pervenuto nel daytime: unico finalista escluso

Magari dietro questa scelta ci sono state scelte dovute ai contenuti dei vari confessionali. Ci sta che se con Gaia siano venuti fuori più contenuti questi vengano mostrati nel daytime. Ma per quale ragione farlo a discapito di Javier ed escluderlo? Anche in questo caso potrebbero esserci dei motivi dietro. Può darsi che la chiacchierata in confessionale tra Javier e Maria De Filippi non ci sia stata, per mancanza di tempo magari. Il ballerino era impegnato con le prove magari, anche se avrebbero potuto parlare in un altro momento. O forse si è rifiutato di parlare con la conduttrice? Tutto può essere, anche che Maria non abbia voluto parlare con lui essendosi legata al dito gli ultimi comportamenti del ballerino. Qualsiasi sia stato il motivo, il fatto di vedere tre finalisti su quattro parlare nell’ultimo daytime di Amici 19 ha scatenato i fan del programma.

Javier tagliato nel daytime di Amici, la protesta su Twitter

Su Twitter c’è chi ha scritto “Javier non pervenuto”, chi ha fatto notare, anche ironicamente, che si sono dimenticati di lui. C’è stato anche qualcuno che ha scritto: “Non mi piace per niente come stanno trattando Javier”, riferendosi anche al fatto che sia stato dipinto come uno Don Giovanni, probabilmente. E ancora: “Ok non mettere Javier mi pare un attimino irrispettoso però”. Un utente ha scritto inoltre che era in attesa di vedere Javier nel daytime di Amici, ma alla fine non è stato mandato in onda. E qualcuno ha anche fatto notare il tempo dedicato a Gaia a sfavore di Javier, in teoria: “Quindi avevamo il tempo per il piantino e le orecchie a sventola e non per Javier. Tutto normale”.

boh non mi piace per niente come stanno trattando Javier #Amici19 — feds???? (@brookesbellarke) April 3, 2020

Ok non mettere Javier mi pare un attimino irrispettoso peró #AMICI19 — Silvia_????❤️ (@crpurps_) April 3, 2020

..io sono rimasta davanti alla tv per javier e questi non l'hanno mandato in onda? GRAZIE EH#Amici19 — ༄ jade ⚔ (@agntfisher) April 3, 2020

Quindi avevamo il tempo per il piantino e le orecchie a sventola e non per Javier. Tutto normale #Amici19 — ItsLexi (@ItsLexi5998) April 3, 2020