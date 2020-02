Amici Jacopo furioso per il Serale, la Pettinelli irrompe in sala: “Sono stufa”

Amici 19, Jacopo Ottonello non è ancora al Serale: il cantante in crisi dopo l’ultima puntata

Sabato abbiamo assistito all’assegnazione di altre maglie verdi del Serale di Amici 19, ma non a Jacopo Ottonello. Eppure, il ragazzo sembrava certo di poter almeno provare finalmente a conquistarla. Il cantante della squadra di Gaia infatti non ha ancora avuto l’occasione di presentarsi davanti ai giudici esterni e provare a convincerli tutti e tre per accedere al Serale. Dopo aver conquistato i punti nella sfida a squadre, è rimasto a mani vuote perché quando probabilmente sarebbe toccato a lui andare davanti alla commissione, la vittoria della sfida è andata alla squadra di Giulia. Nel daytime di oggi, Jacopo si è sfogato con i suoi compagni in particolare sulla sfida di Stefano e Francesco. Il punto è andato al secondo, ma secondo Jacopo e altri Stefano avrebbe meritato di più. Se avesse vinto lui, Jacopo forse sarebbe stato chiamato al centro dello studio, ma così non è andata.

Anna Pettinelli rimprovera Jacopo ad Amici: “Sei con la maglia di un colore che non mi piace”

Sfogandosi con altri concorrenti, Jacopo ha fatto delle riflessioni ad alta voce: manca solo una puntata per provare a conquistare la maglia verde. Questo almeno ha detto il cantante, che poi si è presentato a lezione ancora un po’ scosso per l’accaduto. Al coach che lo attendeva ha detto: “Sono un po’ arrabbiato del fatto che non abbia avuto la possibilità di prendere la maglia. E secondo me meritava anche Stefano di prendere il punto. E potevo scendere a provarci. Almeno a provarci, non è detto che la prendo”. Subito è arrivata Anna Pettinelli, arrabbiata quanto Jacopo del fatto che lui sia ancora in maglia nera da allievo non al Serale. L’insegnante ha fatto irruzione in sala prove dicendo: “Mi fido di me e non di te. Sei con la maglia di un colore che non mi piace. […] In puntata è andata bene, hai vinto su Giulia. Ma che colore è?”. Ha quindi deciso di seguire le prove di Jacopo per assicurarsi una buona riuscita.

Jacopo al Serale di Amici 19? La Pettinelli tifa per lui

Jacopo, reduce da una forte emozione per la sorella e la fidanzata, ha spiegato: “Io pensavo che Stefano vincesse su Francesco e che avessi la possibilità di scendere”. Ma la Pettinelli lo ha subito fermato: “Tu non devi pensare, devi cantare. Sono stufa di vederti con quel colore addosso”. A fine lezione, lasciando la sala abbastanza soddisfatta, la professoressa ha detto: “Non vorrei che sei entrato da papa ed esci non da cardinale, ma da chierichetto. Non voglio più quella maglia”.