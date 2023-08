Amici, Isobel: sorpresa mozzafiato per Cricca al concerto

In pochi credevano in questa coppia nata all’interno della scuola di Amici eppure, contro tutte le aspettative, le cose tra di loro sembrerebbero andare a gonfie vele. Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Cricca e Isobel Kinnear, i protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. Recentemente, i due ragazzi hanno fatto sognare i fan è con un romantico gesto fatto da Isobel nei confronti di Cricca. Pochi giorni fa, si è tenuto un concerto del cantante e, ovviamente, tra il pubblico non poteva mancare la sua Isobel. Quest’ultima, però, ha deciso di rendere quel giorno ancora più speciale facendogli una sorpresa. L’australiana si è presentata con un cartello con scritto una dedica al fidanzato: “Che bello che sei”. Tra l’altro si tratta delle stesse parole che lui le ha dedicato per primo in una delle sue ultime canzoni.

Il cantante e la ballerina avevano iniziato una conoscenza durante il percorso nel programma, facendo appassionare molti spettatori. Tuttavia, a un certo punto, la frequentazione si era interrotta e i due erano apparsi sempre più distanti nei vari daytime pomeridiani. Nonostante ciò, prima di lasciare per sempre la scuola, Cricca aveva confessato di amare ancora Isobel e di sperare di avere un’altra possibilità. Al che, l’australiana aveva promesso che si sarebbero rivisti, senza specificare esattamente in quali ‘vesti’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ebbene, la ballerina infine riuscì ad arrivare fino alla finale, classificandosi al quarto posto. Dalla sua uscita, avvenuta lo scorso maggio, lei e il cantautore romagnolo sono apparsi molto spesso insieme sui social e non. Dopo le domande insistenti dei fan riguardo lo status della loro relazione, poi, i due hanno confermato di essere ufficialmente una coppia con una serie di scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram. Da allora, la coppia si è mostrata più innamorata che mai.

Ad ogni modo, Isobel e Cricca non sono l’unica coppia che ancora resiste reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Difatti, procede ancora a gonfie vele la storia tra i ballerini Megan Ria e Gianmarco Petrelli e tra i cantanti Federica Andreani e Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G. Stesso discorso per Niveo e Rita Pompili, i quali hanno dovuto lasciare la scuola prima dell’inizio del serale. Inoltre, sembrerebbe essere scoppiato l’amore anche tra altri due protagonisti del talent, ovvero Mattia Zenzola e Benedetta Vari, che hanno passato insieme praticamente l’intera estate.