Amici, Isobel e Cricca: colpo di scena, è amore (foto e retroscena)

Isobel e Cricca vengono paparazzati dai fan mentre si trovano in giro per Roma. I due manifestano atteggiamenti affettuosi.

L’amore tra Isobel e Cricca sembrerebbe essersi riacceso. I due ex concorrenti di Amici sono stati tra le coppie più apprezzate della ventiduesima edizione. La ballerina e il cantautore non si sarebbero persi di vista con la fine del talent di Mediaset, venendo paparazzati dai fan durante il loro soggiorno a Roma.

La storia di Isobel e Cricca: da Amici fino alle strade di Roma

Il sentimento tra Isobel e Cricca non aveva trovato molto spazio all’interno della narrazione di Amici, ma ora i due sembrerebbero intenzionati a riprovarci, lontano dai riflettori. I due sono tornati a Roma per Amici Full Out, svoltosi lo scorso 11 giugno e la cui messa in onda è prevista martedì 20 giugno su Italia 1. Diversi fan li avrebbero paparazzati mentre esprimevano atteggiamenti affettuosi. Ecco quindi che vengono mostrati mentre si tengono per mano o mentre prendono la metro insieme.

Isobel e Cricca si erano innamorati e sostenuti, lasciandosi quando la scuola di Amici aveva chiuso i battenti. In seguito, durante un’intervista, Cricca si era mostrato intenzionato a riallacciare i rapporti con la ballerina: “Lei ha detto di no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori” aveva detto. Durante l’intervista, il cantautore si era soffermato anche sulle motivazioni che, secondo lui, non avevano permesso lo sviluppo della loro relazione. Nonostante ciò, Cricca non si era dato per vinto e sperava di poter avere una seconda possibilità.

Le parole di Cricca dopo Full Out e le foto dei fan

Isobel, stando a quanto aveva detto Cricca, si era rifiutata di portare avanti la relazione. Pochi giorni fa, in occasione del concerto Full Out, il cantautore era tornato a parlare della questione, affermando come innamorarsi di Isobel fosse stato un grande errore. Dopo una prima manifestazione di speranza, quindi, Cricca sembrava aver gettato la spugna su una possibile ripresa del rapporto.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembrerebbe esser cambiato e i due avrebbero deciso di riprovarci sul serio. Ecco quindi che i fan li hanno potuti osservare mentre giravano per Roma insieme. Forse, questa volta, tra Cricca e Isobel andrà meglio, dimenticando gli ostacoli che fin qui hanno incontrato.