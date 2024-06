Amici, Isobel fidanzata con un altro professionista? Spunta il bacio

Isobel Kinnear pare aver trovato di nuovo l’amore. Durante il suo percorso da allieva ad Amici, la ballerina australiana si era legata al cantante Cricca. I due si erano lasciati dentro la Scuola, per poi tornare insieme una volta finito il talent show. L’ex coppia ha passato l’estate del 2023 insieme e lo scorso autunno hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, dove sembravano molto complici e innamorati. Tuttavia, poco dopo, la storia è giunta al termine. A gennaio, Cricca ha ufficializzato la rottura con Isobel, confessando di essere stato molto male e di aver deciso di partire per Togo, in Africa, per staccare la spina da tutto. D’altro canto, invece, la ballerina è rimasta in silenzio, non rilasciando nessun commento a riguardo.

Quest’anno, Isobel è diventata una delle ballerine professioniste di Amici e per mesi l’abbiamo vista brillare in numerose coreografie spettacolari. Insomma, sembra proprio che ormai l’australiana abbia messo radici in Italia, dove ha creato forti legami con molti dei suoi colleghi, come la sua grande amica Giulia Stabile. Ma, a quanto pare, il programma di Canale 5 potrebbe averle regalato anche un nuovo amore. Nelle ultime ore, sui social si è diffuso un video in cui è possibile vederla mentre abbraccia e si scambia un presunto bacio con un altro noto ex allievo e professionista di Amici.

Di chi si tratta? Di Alessio Gaudino, ex concorrente di Amici 15, nonché finalista di Amici Celebrities. Alessio è stato uno dei allievi più amati della 15esima edizione del talent show, dove è arrivato secondo nella categoria ballo. In questi anni, il ballerino ha proseguito la sua carriera nel mondo della danza, partecipando al tour di diversi artisti come Alessandra Amoroso o Claudio Baglioni, e ritornando spesso ad Amici in qualità di professionista.

Anche quest’anno, Alessio ha fatto parte del corpo di ballo del Serale, proprio come Isobel. Tuttavia, pare che il loro rapporto non sia solo professionale. Al momento, Gaudino si trova a Desenzano del Garda insieme all’australiana e i due stanno condividendo diverse foto e video dei loro momenti insieme sui social. Tra questi, è spuntato anche un video dove sembra che i due si scambino un bacio a stampo.

Da lì, in molti pensano sia nata una nuova coppia. D’altra parte, però, alcuni sostengono che sia solo un bacio sulla guancia e che i due ballerini siano semplicemente amici. Non resta che attendere una conferma dai diretti interessati per scoprire la verità.