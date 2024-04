Amici, incidente in auto per Mattia Zenzola: il duro sfogo

Ieri, 8 aprile, il vincitore della 22esima edizione di Amici, Mattia Zenzola, è stato coinvolto in un incidente stradale. Il ballerino ha prima condiviso una foto su Instagram dell’auto gravemente danneggiata. Successivamente, ha pubblicato un duro sfogo in cui ha spiegato di essere stato stato travolto da una vettura il cui conducente è fuggito immediatamente. Fortunatamente, Mattia sta bene e non è stato particolarmente ferito dall’incidente. Ecco le parole dell’ex allievo di Raimondo Todaro:

Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà.

Dallo scatto, è già possibile vedere quanto forte è stato l’impatto. Tuttavia, nonostante ciò, il responsabile non si è fermato per verificare se qualcuno fosse rimasto ferito e per valutare i danni all’automobile. Un comportamento realmente infimo, che ha giustamente turbato Mattia, già agitato per l’incidente stesso. Zenzola ha scelto di condividere la propria esperienza per sensibilizzare sull’argomento e diffondere il messaggio che comportarsi in questo modo è sbagliato da ogni punto di vista.

Il ballerino di Amici ha desiderato evidenziare anche il lato positivo di questa situazione, sottolineando i grande gesti di generosità avuti dai passanti. Mattia ha ringraziato tutti i viandanti che si sono fermati per dargli un aiuto o solo per sapere come stesse e se fosse ferito. Ovviamente, il volto del musical di Mare Fuori è stato immediatamente invaso di messaggi da parte dei suoi numerosi fan allarmati per la sua salute. Per questo, Zenzola ha specificato più volte di stare bene, ringraziando ancora una volta tutti per il supporto:

Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se futto tutto a posto. Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi. È tutto ok.

Mattia Zenzola: vita e carriera

Mattia Zenzola è nato Bari il 15 gennaio del 2024. Da sempre appassionato di ballo, da giovanissimo ha iniziato a partecipare ai campionati di ballo, classificandosi in prima posizione ai FIDS italiani. A 17 anni, ha partecipato alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, ad un passo dal serale, ha avuto un infortunio alla caviglia che l’ha costretto a ritirarsi. L’anno successivo è tornato come allievo del talent, riuscendo a classificarsi al primo posto e vincere il programma. Negli ultimi mesi, è stato protagonista del musical di Mare Fuori, esibendosi sui palchi più importanti d’Italia.