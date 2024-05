Amici, il gesto della madre di Marisol per Petit. Sorpresa per Holden

Sembra proprio per ogni finalista prima della finale di Amici 23 ci sarà una sorpresa nel corso degli ultimi Daytime. Sembra proprio di sì. Dopo il momento commovente che ha visto protagonista Mida ieri, ecco che oggi arriva per Marisol una bella sorpresa. La ballerina è convinta che sta facendo un’intervista per Witty. Ed ecco che improvvisamente compare Emily, la sua insegnante di danza. Marisol è sconvolta e non riesce proprio a crederci che ha di fronte la sua maestra, che non vede da tempo. Emily la invita a seguirla nello studio di Canale 5, dove la mette di fronte a una serie di momenti emozionanti.

In particolare, dopo aver visto Mida emozionarsi con sua mamma, il pubblico assiste alle dediche che Marisol riceve dai suoi cari. Dal soffitto scendono una serie di oggetti. Il primo è un sole, che rappresenta Petit. Quest’ultimo ha registrato per lei un videomessaggio romantico:

“Mari ho scelto questo simbolo perché rappresenta le nostre due persone, siamo dure persone solari. Non c’era simbolo migliore, perché il sole è proprio luce. Io penso che tu sia davvero una luce. Sorridi sempre, difficilmente ti butti giù ed è bello parlare con te. Per me incontrarti quest’anno è stato una fortuna. Non pensavo di conoscere il mio primo vero amore qui dentro. Sono sicuro che il nostro rapporto continuerà fuori, perché io e te stiamo bene insieme”

Il secondo oggetto è una clessidra ed è legata a una persona che le vuole bene, ma con cui ha avuto degli attriti in passato. Si tratta di Tony, suo papà, che le esprime tutto il suo sostegno, dicendosi orgoglioso per il percorso portato avanti da lei nel talent show di Canale 5. Arriva poi il terzo oggetto: un olio per massaggi. Questa volta a parlarle è Amelia, la sua nipotina, figlia di sua sorella. La bambina spiega di aver pensato all’olio per messaggi perché Marisol glielo spalmava sulla pancia alla sua mamma quando era incinta.

Il quarto oggetto è una libellula, che rappresenta sua mamma e Samanta, le quali le dedicano bellissime parole d’affetto. Inoltre, Marisol deve anche aprire un loro regalo. In realtà, non c’è niente dentro il pacco, ma dietro di lei spuntano sua mamma Silvia e la sorella Samanta. La ballerina quasi non ci crede di averle di fronte all’interno dello studio. L’allieva di Alessandra Celentano non trattiene le lacrime.

“Salutami Petit”, afferma sua mamma prima di andare via. Un gesto che piace molto ai loro fan. Infatti, arriva così la conferma che la famiglia di Marisol approva la loro relazione.

Amici 23: Holden rivede i suoi fratelli prima della finale

Arriva anche una sorpresa da parte del fratello, Jacopo. Quest’ultimo ha preparato un videomessaggio per lui, con una serie di foto che lo ritraggono quando era un bambino. In questi scatti è possibile vederlo dedicarsi già alla musica. “Sei il più piccolo, ma spesso ci ritroviamo a pensare: cosa farebbe Joseph?”, afferma Jacopo.

“Scrivi la storia con il sorriso sulle labbra perché te lo meriti, la storia di Holden e Joseph. Non sai quanto siamo orgogliosi di te. Spacca tutto e daje. Da tutti noi, ti vogliamo bene”

“Siamo sempre stati noi tre, in tutto quello che facevamo”, spiega Holden, dopo aver ricevuto questa sorpresa. A un certo punto, sullo schermo appare Jacopo, che decide di inviargli un secondo videomessaggio. “Avrei voluto essere lì per salutarti, purtroppo non ci sono riuscito”, conclude. Ed ecco che in studio entra Jader, l’altro fratello di Holden.